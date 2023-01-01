Где смотреть шоу «Холостяк в раю»

«Холостяк в раю» — это спин-офф реалити-шоу «Холостяк» и «Холостячка», в котором собрали прошлых участников обоих шоу, чтобы дать привлекательным одиночкам еще один шанс найти свою любовь. На этот раз все действия разворачиваются в роскошном мексиканском отеле на берегу океана.

В отличие от оригинальных шоу, в «Холостяке в раю» у каждого участника есть возможность дарить друг другу розы. Для накала страстей в конце каждой недели появляется новый участник. Другими словами, это обязательное к просмотру шоу для каждого фаната франшизы «Холостяк»!