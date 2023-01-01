Где смотреть шоу «Холостяк в раю»
Это был незабываемый год для фанатов франшизы «Холостяк», особенно сейчас, когда завершился 8 сезон шоу «Холостяк в раю». Если вы его пропустили (или просто хотите пересмотреть все эпизоды), вот как посмотреть онлайн сезон 2022 года реалити-шоу «Холостяк в раю»!
О чем шоу «Холостяк в раю»?
«Холостяк в раю» — это спин-офф реалити-шоу «Холостяк» и «Холостячка», в котором собрали прошлых участников обоих шоу, чтобы дать привлекательным одиночкам еще один шанс найти свою любовь. На этот раз все действия разворачиваются в роскошном мексиканском отеле на берегу океана.
В отличие от оригинальных шоу, в «Холостяке в раю» у каждого участника есть возможность дарить друг другу розы. Для накала страстей в конце каждой недели появляется новый участник. Другими словами, это обязательное к просмотру шоу для каждого фаната франшизы «Холостяк»!
Когда выходит 8 сезон шоу «Холостяк в раю»?
Премьера восьмого сезона шоу «Холостяк в раю» состоялась 27 сентября 2022 года в 8 вечера по Восточному времени (США). Следующие эпизоды выходили каждую неделю в то же время, а финал показали двумя месяцами позже — в ноябре.
Как смотреть шоу «Холостяк в раю»?
Все сезоны шоу «Холостяк в раю» доступны на Amazon Prime Video. Также некоторые сезоны шоу можно посмотреть на стриминговых сервисах Hulu, HBO Max, ABC и Citytv.
Смотрите шоу «Холостяк в раю» на Hulu
На Hulu можно найти несколько сезонов шоу «Холостяк в раю», а именно 1, 2, 3 и 8 (последний вышедший). Если вы впервые на Hulu, то можете воспользоваться 30-дневным бесплатным пробным периодом!
Смотрите шоу «Холостяк в раю» на Amazon Prime Video
На сервисе Amazon Prime Video есть все сезоны шоу «Холостяк в раю», но доступ к ним продается отдельно. Можно покупать доступ к отдельным эпизодам или к сезонам целиком.
Смотрите шоу «Холостяк в раю» на HBO Max
Если вы уже смотрите «Холостяк в раю» через сервис Hulu, можно дополнительно получить подписку на HBO Max и посмотреть недостающие на первом сервисе сезоны шоу (здесь вы найдете сезоны 4-6).
Смотрите шоу «Холостяк в раю» на ABC
Когда сезон шоу только выходит, его можно смотреть на канале ABC. Сейчас последний сезон уже завершился, и теперь его можно посмотреть на сайте abc.com или через приложение ABC. Смотреть можно бесплатно, но вам нужно предоставить данные учетной записи кабельного, спутникового телевидения США или беспроводного сервиса.
Смотрите шоу «Холостяк в раю» 2022 на Citytv
Citytv — еще один стриминговый сервис, где есть 8 сезон шоу «Холостяк в раю». Как и на ABC, контент здесь можно смотреть бесплатно. Это особенно хороший вариант для жителей Канады, но для просмотра онлайн также нужно предоставить учетные данные кабельного сервиса.
Кто был в шоу «Холостяк в раю» в 2022 году?
Аналитик ESPN и бывший «холостяк» Джесси Палмер стал ведущим шоу «Холостяк в раю» в этом году. Также на экране появилось рекордное число участников (43!). Среди них:
Ромео Александер из 18 сезона шоу «Холостячка»;
Майкл Аллио из 17 сезона шоу «Холостячка»;
Шанаэ Анкней из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Джилл Чин из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Бриттани Гэлвин из 25 сезона шоу «Холостяк»;
Джастин Глейз из 17 сезона шоу «Холостячка»;
Хантер Хааг из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Сьерра Джэксон из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Брэндон Джонс из 18 сезона шоу «Холостячка»;
Хейли Маллес из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Кира Менгисту из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Лейс Моррис из 20 сезона шоу «Холостяк»;
Логан Палмер из 19 сезона шоу «Холостячка»;
Женевьева Паризи из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Джакоб Рапини из 19 сезона шоу «Холостячка»;
Серен Рассел из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Эндрю Спенсер из 17 сезона шоу «Холостячка»;
Тедди Райт из 26 сезона шоу «Холостяк»;
Кейси Вудс из 18 сезона шоу «Холостячка».
Часто задаваемые вопросы: «Холостяк в раю»
Есть ли «Холостяк в раю» на Amazon Prime или Netflix?
Доступ ко всем сезонам шоу «Холостяк в раю» Bachelor in Paradise можно купить на Amazon Prime. В настоящее время на Netflix нет ни одного сезона шоу «Холостяк в раю».
Есть ли шоу «Холостяк в раю» на Paramount Plus?
В настоящее время шоу «Холостяк в раю» нет на Paramount+. При этом на Paramount+ можно посмотреть онлайн другие телевизионные реалити-шоу, такие как «Выживший», «Королевские гонки Ру Пола» и «Гонка на миллион»!
Есть ли шоу «Холостяк в раю» на HBO Max?
Да, но не все сезоны. В настоящее время на HBO Max можно посмотреть 4-6 сезоны шоу «Холостяк в раю».
Когда выходит 9 сезон шоу «Холостяк в раю»?
Пока неизвестно, когда выходит 9 сезон. До этого сезоны выходили практически каждый год, поэтому весьма вероятно, что 9 сезон шоу «Холостяк в раю» мы увидим в 2023 году. Следите за новостями!
Где снимали шоу «Холостяк в раю»?
Начиная со второго сезона, шоу снимали в мексиканском курортном отеле Playa Escondida. Более того, этот отель открыт для посетителей, так что вы можете приехать сюда и исполнить свою мечту в стиле «Холостяка в раю»!
Какие пары из шоу «Холостяк в раю» все еще вместе?
В настоящее время около 15 пар все еще в отношениях, хотя их сезоны шоу уже завершились. Среди них: Эшли Аконетти и Джаред Хэйбон из 2 сезона, Дин Унглерт и Кэлинн Миллер-Киз из 6 сезона.
Есть ли сценарий у шоу «Холостяк в раю»?
Как таковое шоу «Холостяк в раю» снимается без сценария. Конфликты, истории и отношения на экране не прописаны заранее, но продюсеры шоу задают определенное направление событиям, чтобы они стали более драматичными.
Какой приз в шоу «Холостяк в раю»?
Конечно же настоящая любовь! Мы серьезно. В отличие от других реалити-шоу со свиданиями, таких как «Остров любви», «Холостяк в раю» не предполагает ценного приза для победителей. При этом участники получают ежедневную плату за появление на экране и возможность неплохо отдохнуть у океана!
Хотите глубже погрузиться во франшизу «Холостяк»?
Можно посмотреть (или пересмотреть) все сезоны шоу, а также узнать еще больше из подкастов Bachelor Nation (официальный сайт франшизы):
Подкаст «Bachelor Happy Hour» (Счастливый час холостяка) ведет бывшая «холостячка» Бекка Куфрин. Каждую неделю она приглашает разных гостей, и вы можете послушать обсуждения самых разных тем: от советов по отношениям до сочных подробностей шоу, которые остались за кадром.
Звездами подкаста «Click Bait with Bachelor Nation» стали любимцы фанатов «Холостяка» Наташа Паркер, Тайшия Адамс и Джо Амабиль. Они обсуждают самые невероятные истории, события и заголовки поп-культуры прошедшей недели.
Ведущими подкаста «Talking It Out» (Обсудим это) являются бывшие участники шоу «Холостячка» Майк Джонсон и Брайан Абасоло, которые шутят и размышляют на тему жизни и любви с гостями, которые также принимали участие в различных шоу франшизы «Холостяк».
Как выглядят «идеальные» холостяк и холостячка? Сколько в среднем длятся отношения в шоу «Холостяк»? Неужели пары действительно живут долго и счастливо после съемок? Все ответы вы найдете в нашем подробном обзоре на 12 лет выпусков шоу «Холостяк».
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