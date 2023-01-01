Где смотреть онлайн «Королевские гонки Ру Пола»
Заводите моторы, пришло время до нового сезона соревновательного телешоу «Королевские гонки Ру Пола»! В пятнадцатом сезоне примут участие целых 16 дрэг-квин и множество звездных судей, более того — победителя этого сезона ждет крупнейший приз в истории «Королевских гонок»! Определенно, вы не захотите пропустить этот сезон!
Вот всё, что нужно знать о том, как смотреть «Королевские гонки Ру Пола» в 2023 году.
О чем реалити-шоу «Королевские гонки Ру Пола»?
«Королевские гонки Ру Пола» — это соревновательное реалити-шоу, в котором Чарльз Ру Пол ищет новую «дрэг-квин суперзвезду». Участники сезона должны преодолеть многочисленные препятствия на пути к славе, причем, как правило, с каждой серией количество участников уменьшается на одного. Победитель вернется домой с щедрым денежным призом, который в грядущем сезоне вырос до 200 000 долл. США.
Помимо бессменного Ру Пола, выступающего также в качестве судьи, в 15-м сезоне «Королевских гонок» судить участников будут Мишель Визаж, Карсон Крессли, Росс Мэтьюс и Тс Мэдисон. Каждую неделю им будет помогать новый звездный гость — заявлены Ариана Гранде, Эли Вонг и Жанель Монэ.
Когда выходит в эфир 15-й сезон «Королевских гонок Ру Пола»?
15-й сезон телешоу «Королевские гонки Ру Пола» вышел на экраны в 2023 году, причем с шиком — премьера состоялась в 1:00 (МСК) 7 января, в эфир были выпущены сразу два эпизода. Следующие эпизоды будут выходить еженедельно в то же время.
Где можно смотреть онлайн «Королевские гонки Ру Пола»
«Королевские гонки Ру Пола» в новом сезоне переехали с канала VH1 на MTV. Если вы не смотрите кабельное телевидение, то можете подключиться к MTV с помощью таких сервисов, как Philo, Paramount+, Hulu + Live TV, fuboTV и Sling TV. Хотите посмотреть прошлые сезоны «Королевских гонок Ру Пола»? К вашим услугам Amazon Prime Video, Hulu и Paramount+ — там доступны все прошлые эпизоды.
Смотрите на MTV 15-й сезон «Королевских гонок Ру Пола»
MTV — это американский кабельный телеканал, где теперь можно смотреть «Королевские гонки Ру Пола». Все эпизоды нового сезона доступны онлайн на сайте mtv.com и в приложении MTV, однако для просмотра вам потребуется указать данные договора с американским сервисом кабельного или спутникового телевидения или воспользоваться сервисом беспроводного вещания.
«Королевские гонки» на Paramount+
Paramount+ — отличный сервис для тех, кто хочет посмотреть «Королевские гонки». Там доступны прямые эфиры трансляций, идущих на MTV, А ТАКЖЕ все сезоны с 1-го по 13-й. Сервис также предоставляет 7-дневный бесплатный пробный период!
«Королевские гонки Ру Пола» на Philo
Philo открывает доступ к прямым эфирам более чем 60 каналов, в том числе MTV. Вам нужно будет лишь найти нужный канал, когда очередной эпизод телешоу «Королевские гонки Ру Пола» будет в эфире. На этом сервисе также можно посмотреть по запросу и 14-й сезон шоу. Также здесь доступен 7-дневный бесплатный пробный период, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы внимательно со всем познакомиться!
«Королевские гонки Ру Пола»Б на Hulu + Live TV
Hulu готов предложить вам сразу два способа смотреть «Королевские гонки Ру Пола» онлайн. Если вы предпочитаете смотреть все эпизоды прямо в день премьеры, воспользуйтесь сервисом Hulu + Live TV, где, в частности, доступен канал MTV. В обычном каталоге Hulu можно найти сезоны с 4-го по 9-й, они доступны по запросу.
В настоящий момент у Hulu доступен 7-дневный бесплатный пробный период, однако для регистрации вам может потребоваться указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные выданной в США банковской карты.
«Королевские гонки Ру Пола» — 15-й сезон на fuboTV
fuboTV пользуется особой популярностью у любителей спорта, однако сервис также предлагает доступ к ряду развлекательных каналов, в том числе к MTV. С его помощью вы сможете посмотреть все новые эпизоды в прямом эфире. Сервис предлагает 7-дневный бесплатный пробный период, но для регистрации может потребоваться указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
«Королевские гонки Ру Пола» — смотрим на Sling TV
Среди других популярных аналогов кабельных сервисов можно назвать Sling TV, где доступно множество потокового контента, в том числе фильмы (по запросу), а также прямые эфиры передач и телешоу. При этом у Sling TV нет бесплатного пробного периода, также при регистрации вам потребуется указать действующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите прошлые сезоны «Королевских гонок» на Amazon Prime Video
В каталоге Amazon Prime Video вы найдете все прошлые эпизоды «Королевских гонок», так собраны все 14 сезонов целиком. И все они продаются по отдельности, так что вы можете купить доступ как к нужной серии, так и к целому сезону.
Смотрите «Королевские гонки Ру Пола» в Британии и Канаде
Хотите смотреть «Королевские гонки Ру Пола» в Британии или Канаде? WOW Presents Plus — ваш лучший вариант, так как 15-й сезон «Королевских гонок» был доступен на этой платформе уже 6-го января 2023 с 23:00 (МСК). Если вас интересуют прошлые сезоны, WOW Presents Plus UK предлагает сезоны с 1-го по 10-й, а также 14-й, а канадский каталог WOW Presents Plus предлагает сезоны с 1-го по 13-й.
Смотрите прошлые сезоны «Королевских гонок» в Канаде на Crave
Crave — это сервис потоковых трансляций, доступный только в Канаде, и в его каталоге вы найдете все прошлые сезоны «Королевских гонок». Оформить подписку можно как через любого канадского оператора телевещания, так и напрямую на сайте сервиса. Crave предлагает 7-дневный бесплатный пробный период.
Как смотреть в Австралии «Королевские гонки Ру Пола»
Если вы хотите смотреть «Королевские гонки Ру Пола» в Австралии, то Stan вне конкуренции. Этот онлайн-кинотеатр готов предложить вам все эпизоды прошлых сезонов «Королевских гонок», а с 7-го января 2023 года там доступен и новый сезон. Более того, сервис предлагает весьма щедрую гарантию возврата денег — целых 30 дней!
Кто участвует в «Королевских гонках»?
В новом сезоне «Королевских гонок» и число участников по-настоящему королевское — целых 16 дрэг-квин сойдутся в напряженной борьбе. Вот полный список участников 15-го сезона «Королевских гонок»:
Аметист (Amethyst), Коннектикут
Анетра (Anetra), Невада
Аура Майари (Aura Mayari), Теннесси
Ирэн Дюбуа (Irene Dubois), Вашингтон
Джакс (Jax), Нью-Йорк
Лузи ЛаДука (Loosey LaDuca), Коннектикут
Лукс Нуар Лондон (Luxx Noir London), Нью-Джерси
Малайзия Бейбидолл Фокс (Malaysia Babydoll Foxx), Флорида
Марсия Марсия Марсия (Marcia Marcia Marcia), Нью-Йорк
Госпожа Изабель Брукс (Mistress Isabelle Brooks), Техас
Принцесса Поппи (Princess Poppy), Калифорния
Робин Фирс (Robin Fierce), Коннектикут
Салин ЭсТиттис (Saline EsTitties), Калифорния
Саша Колби (Sasha Colby), Калифорния
Спайс (Spice), Калифорния
Шугар (Sugar), Калифорния
Все спин-оффы «Королевских гонок Ру Пола»
Огромная популярность «Королевских гонок» привела к тому, что были запущены не только многочисленные спин-оффы этого телешоу, но и различные международные франшизы, охватившие более 10 стран мира! Вот краткий обзор всех других шоу, входящих во франшизу «Королевских гонок»:
Спин-оффы
RuPaul’s Drag Race: Untucked! — выпуски эпизодов этого спин-оффа транслируются сразу после основного шоу, предлагая зрителям редкую возможность заглянуть за кулисы.
RuPaul's Drag U — Ру Пол и другие дрэг-квин создают полные дрэг-образы для женщин.
RuPaul's Drag Race All Stars — сражение титанов, в котором победители прошлых сезонов сходятся в битве на выбывание.
RuPaul's Drag Race All Stars: Untucked! — возможность заглянуть за кулисы шоу Drag Race All Stars.
RuPaul's Drag Race Holi-Slay Spectacular — выпуск, в котором восемь победителей шоу-франшиз соревнуются друг с другом в рождественском эпизоде.
RuPaul's Secret Celebrity Drag Race — формат этого телешоу совпадает с форматом основной передачи, разница лишь в том, что звезды соревнуются зав титул «американской дрэг-квин суперзвезды».
RuPaul's Drag Race Vegas Revue — документальный сериал из шести эпизодов, в котором Ру Пол и полюбившиеся фанатам дрэг-квин живут в Лас-Вегасе.
Международные франшизы «Королевских гонок»
Drag Race Brasil
Canada's Drag Race
Drag Race España
Drag Race France
Drag Race Holland
Drag Race Italia
Drag Race Philippines
Drag Race Thailand
The Switch Drag Race
RuPaul's Drag Race Down Under
RuPaul’s Drag Race vs The World
Canada's Drag Race: Canada vs The World
ЧаВо: «Королевские гонки Ру Пола»
Можно ли смотреть «Королевские гонки Ру Пола» на Netflix?
К сожалению, «Королевские гонки Ру Пола» убрали из каталога Netflix. Зато вы можете посмотреть сезоны с 1-го по 13-й на Paramount+, а 14-й — на Philo!
В каком порядке смотреть «Королевские гонки Ру Пола»?
Вы вполне можете смотреть «Королевские гонки Ру Пола» в хронологическом порядке, однако стоит отметить, что в полной мере шоу раскрылось лишь ближе к последним сезонам. Тем, кто никогда раньше не смотрел «Королевские гонки Ру Пола», ценители шоу советуют начать с 6-го сезона, а лишь затем взяться за первые пять.
Где посмотреть 14-й сезон «Королевских гонок Ру Пола»?
Доступны ли «Королевские гонки» на Disney?
«Королевские гонки Ру Пола» отсутствуют в каталоге Disney Plus, зато там есть другие телешоу — например, "Encore!" и «Путешествия с Гордоном Рамзи».
Можно ли смотреть «Королевские гонки Ру Пола» на YouTube TV?
Да, в каталоге YouTube TV есть «Королевские гонки Ру Пола», однако не спешите радоваться: вы найдете здесь лишь документальный сериал "RuPaul's Drag Race: Vegas Revue", три эпизода спин-оффа "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" и 14-й сезон «Королевских гонок».
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