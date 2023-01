Discovery Plus — это стриминговый онлайн-сервис канала The Discovery Channel. Фанаты шоу «MILF Manor» смогут посмотреть каждый эпизод на Discovery+ в день премьеры на TLC , а еще сервис предлагает бесплатный семидневный пробный период. В настоящее время сервис Discovery+ доступен в США , Великобритании , Дании , Финляндии , Индии , Ирландии , Италии , Японии , Нидерландах , Норвегии , Польше , Швеции и Испании .

TLC (The Learning Channel) — это американский кабельный канал, где состоится премьера шоу «MILF Manor». Можно смотреть TLC онлайн на сайте go.tlc.com или в приложении TLC GO. Для просмотра вам нужно будет указать учетные данные подписки на кабельное, спутниковое телевидение или беспроводной стриминговый сервис США.

Шоу «MILF Manor» — это доказательство фразы о том, что «жизнь имитирует искусство». Здесь есть прямая отсылка на известную серию комедийного телесериала «Студия 30». Если вам приходят в голову только непристойные ассоциации, то вы ни в чем не ошибетесь. Пояснение для неискушенных: англоязычная аббревиатура MILF расшифровывается как «Mother I’d Like to F***».

