Где смотреть онлайн шоу «MILF Manor»
Где смотреть онлайн шоу «MILF Manor»
Нет, ваши глаза не обманывают вас: это новое телевизионное реалити-шоу о свиданиях, которое называется «MILF Manor». Уровень пикантности соответствует названию. Здесь вы найдете все о том, как смотреть шоу «MILF Manor» онлайн.
О чем шоу «MILF Manor»?
Шоу «MILF Manor» — это доказательство фразы о том, что «жизнь имитирует искусство». Здесь есть прямая отсылка на известную серию комедийного телесериала «Студия 30». Если вам приходят в голову только непристойные ассоциации, то вы ни в чем не ошибетесь. Пояснение для неискушенных: англоязычная аббревиатура MILF расшифровывается как «Mother I’d Like to F***».
Восемь «зрелых» женщин и восемь молодых парней собираются вместе в роскошной вилле на берегу пляжа в надежде построить длительные отношения. Кроме очевидной пикантной разницы в возрасте продюсеры шоу обещают еще один шокирующий поворот сюжета. По слухам, участники могут оказаться сыновьями участниц! Не упустите возможность увидеть всю шокирующую правду своими глазами.
Когда выходит шоу «MILF Manor»?
Премьера шоу «MILF Manor» состоится в воскресенье, 15 января 2023 года в 10 вечера по восточному времени (США). Новые эпизоды будут выходить каждую неделю в это же время.
Где смотреть шоу «MILF Manor» онлайн?
Шоу «MILF Manor» MILF Manor будут показывать на кабельном канале TLC. Сразу в день премьеры эпизоды можно будет посмотреть онлайн на сервисе Discovery+. Предпочитаете смотреть новые эпизоды во время премьеры, но у вас нет кабельного телевидения? Можно смотреть онлайн канал TLC на беспроводных сервисах Philo, Hulu + Live TV, fuboTV и Sling TV.
Смотрите «MILF Manor» на TLC
TLC (The Learning Channel) — это американский кабельный канал, где состоится премьера шоу «MILF Manor». Можно смотреть TLC онлайн на сайте go.tlc.com или в приложении TLC GO. Для просмотра вам нужно будет указать учетные данные подписки на кабельное, спутниковое телевидение или беспроводной стриминговый сервис США.
Как смотреть «MILF Manor» онлайн на Discovery+
Discovery Plus — это стриминговый онлайн-сервис канала The Discovery Channel. Фанаты шоу «MILF Manor» смогут посмотреть каждый эпизод на Discovery+ в день премьеры на TLC, а еще сервис предлагает бесплатный семидневный пробный период. В настоящее время сервис Discovery+ доступен в США, Великобритании, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.
Смотрите «MILF Manor» на Philo
Сервис Philo дает доступ к более 60 телевизионным каналам, один из которых TLC. Просто найдите этот канал на сервисе, чтобы посмотреть онлайн эпизод «MILF Manor» в момент премьеры. Здесь также есть семидневный бесплатный пробный период!
Смотрите «MILF Manor» онлайн на YouTube TV
На сервисе YouTube TV вы также найдете много развлекательных каналов, в том числе и TLC. Это еще один способ посмотреть каждый эпизод онлайн в момент выхода, а новым пользователям сервис предлагает 14-дневный бесплатный пробный период. Возможно, вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Как смотреть «MILF Manor» на Hulu + Live TV
Как можно понять из названия, Hulu + Live TV — это популярный беспроводной сервис, где можно смотреть телевизионные каналы онлайн, включая TLC. Просто найдите в меню канал TLC и включите его в воскресенье вечером. Предупреждаем, что для просмотра вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «MILF Manor» на TLC через Sling TV
Еще одна популярная альтернатива кабельному телевидению, Sling TV, предоставляет зрителям большой выбор стримингового контента (фильмы, спортивные передачи и трансляции телевизионных передач по запросу). При этом сервис Sling TV не предлагает бесплатный пробный период. Возможно, при регистрации вам понадобится указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Кто участвует в шоу «MILF Manor»?
Всем привлекательным мамочкам из шоу «MILF Manor» от 40 до 60 лет, и они будут ходить на свидания с участниками вполовину моложе себя! Вот самые яркие участницы шоу «MILF Manor»:
Эйприл (44 года), страховой агент и организатор мероприятий;
Эйприл Джейн (60 лет), личный тренер, бывшая звезда хэви-метал клипов;
Шарлин (46 лет), работает в гостиничной индустрии;
Келле (51 год), агент по продаже недвижимости и фитнес-тренер;
Пола (48 лет), владелица спортивного центра;
Шэннан (51 год), организатор мероприятий;
Со Янг (51 год), операционная сестра;
Стефани (47 лет), риелтор и ассистент юриста.
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