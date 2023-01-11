Шоу «MILF Manor» — это доказательство фразы о том, что «жизнь имитирует искусство». Здесь есть прямая отсылка на известную серию комедийного телесериала «Студия 30». Если вам приходят в голову только непристойные ассоциации, то вы ни в чем не ошибетесь. Пояснение для неискушенных: англоязычная аббревиатура MILF расшифровывается как «Mother I’d Like to F***».

Восемь «зрелых» женщин и восемь молодых парней собираются вместе в роскошной вилле на берегу пляжа в надежде построить длительные отношения. Кроме очевидной пикантной разницы в возрасте продюсеры шоу обещают еще один шокирующий поворот сюжета. По слухам, участники могут оказаться сыновьями участниц! Не упустите возможность увидеть всю шокирующую правду своими глазами.