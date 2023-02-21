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Как смотреть шоу «Танцы со звездами» онлайн

Где смотреть «Танцы со звёздами»

Крупнейшие имена в индустрии развлечений испытывают свои танцевальные навыки на прочность и соревнуются, чтобы забрать домой легендарный кубок Mirrorball. Читайте дальше, чтобы узнать, как смотреть последний сезон «Танцев со звездами» онлайн.

О чем шоу «Танцы со звездами»?

Путешествие | «Танцы со звездами» | Disney+

«Танцы со звездами» — это уже много лет идущее реалити-шоу, в котором звезды из индустрии развлечений танцуют в парах с профессиональными танцорами, чтобы побороться за легендарный трофей в виде зеркального шара. Каждая пара должна исполнить заранее определенный танец, чтобы получить оценки судей и голоса зрителей. Пары, набирающие наименьшее количество баллов и голосов, выбывают, пока не останется только пара-чемпион.

На протяжении 31-го сезона в шоу принимали участие самые известные звезды, от Ким Кардашьян и Бинди Ирвин до Джерри Спрингера, Дэвида Хассельхоффа и многих других. Тридцать первый сезон ничем не отличается от предыдущих, в нем принимают участие такие знаменитости, как бывшая победительница шоу «Американский идол» Джордин Спаркс и звезда TikTok Шарли Д'Амелио.

Фотография из шоу «Танцы со звездами»

Премьера шоу «Танцы со звездами»

Финал 31-го сезона шоу «Танцы со звездами» транслировался в прямом эфире 21 ноября 2022 года. Все 11 эпизодов сезона доступны для просмотра на канале Disney Plus. Тридцать второй сезон «Танцев со звездами» был анонсирован одновременно с 31-м сезоном, но по данным на январь 2023 года о дате его выхода пока ничего не известно.

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Где смотреть «Танцы со звездами» онлайн

Весь 31-й сезон «Танцев со звездами», включая финал, можно посмотреть только на платформе Disney+ в США. Шоу «Танцы со звездами» примечательно тем, что это первое реалити-шоу, транслируемое в прямом эфире на стриминговом сервисе. Будущие сезоны шоу больше не будут показываться на ABC, они будут транслироваться в прямом эфире исключительно на Disney Plus.

Участники шоу «Танцы со звездами»

Шоу «Танцы со звездами»

В 2022 году ведущей шоу «Танцы со звездами» стала Тайра Бэнкс, а соведущим — победитель 19-го сезона Альфонсо Рибейро. Вот полный список звезд, участвовавших в 31-м сезоне «Танцев со звездами»:

  • Джозеф Баена (модель и культурист),

  • Сельма Блэр (актриса),

  • Уэйн Брэди (актер и телеведущий),

  • Сэм Чемпион (телеведущий прогноза погоды),

  • Шарли Д'Амелио (звезда TikTok),

  • Хайди Д'Амелио (мама звезды TikTok, телеведущая),

  • Джесси Джеймс Декер (артист звукозаписи),

  • Тревор Донован (актер),

  • Дэниел Дюрант (актер),

  • Тереза Джудиче (звезда реалити-шоу),

  • Винни Гуаданьино (звезда реалити-шоу),

  • Шерил Лэдд (актриса),

  • Джейсон Льюис (актер),

  • Шангела (звезда реалити-шоу),

  • Джордин Спаркс (артистка звукозаписи),

  • Габби Уинди (звезда реалити-шоу).

ЧаВо о шоу «Танцы со звездами»

Кто победил в шоу «Танцы со звездами — 2022»?
Кто входит в состав жюри «Танцев со звездами»?
Где можно посмотреть все сезоны «Танцев со звездами»?
«Танцы со звездами» показывают на Netflix или Hulu?
Почему шоу «Танцы со звездами» транслируется только на Disney+?
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