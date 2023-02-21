«Танцы со звездами» — это уже много лет идущее реалити-шоу, в котором звезды из индустрии развлечений танцуют в парах с профессиональными танцорами, чтобы побороться за легендарный трофей в виде зеркального шара. Каждая пара должна исполнить заранее определенный танец, чтобы получить оценки судей и голоса зрителей. Пары, набирающие наименьшее количество баллов и голосов, выбывают, пока не останется только пара-чемпион.

На протяжении 31-го сезона в шоу принимали участие самые известные звезды, от Ким Кардашьян и Бинди Ирвин до Джерри Спрингера, Дэвида Хассельхоффа и многих других. Тридцать первый сезон ничем не отличается от предыдущих, в нем принимают участие такие знаменитости, как бывшая победительница шоу «Американский идол» Джордин Спаркс и звезда TikTok Шарли Д'Амелио.