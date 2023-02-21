Где смотреть «Танцы со звёздами»
Крупнейшие имена в индустрии развлечений испытывают свои танцевальные навыки на прочность и соревнуются, чтобы забрать домой легендарный кубок Mirrorball. Читайте дальше, чтобы узнать, как смотреть последний сезон «Танцев со звездами» онлайн.
О чем шоу «Танцы со звездами»?
«Танцы со звездами» — это уже много лет идущее реалити-шоу, в котором звезды из индустрии развлечений танцуют в парах с профессиональными танцорами, чтобы побороться за легендарный трофей в виде зеркального шара. Каждая пара должна исполнить заранее определенный танец, чтобы получить оценки судей и голоса зрителей. Пары, набирающие наименьшее количество баллов и голосов, выбывают, пока не останется только пара-чемпион.
На протяжении 31-го сезона в шоу принимали участие самые известные звезды, от Ким Кардашьян и Бинди Ирвин до Джерри Спрингера, Дэвида Хассельхоффа и многих других. Тридцать первый сезон ничем не отличается от предыдущих, в нем принимают участие такие знаменитости, как бывшая победительница шоу «Американский идол» Джордин Спаркс и звезда TikTok Шарли Д'Амелио.
Премьера шоу «Танцы со звездами»
Финал 31-го сезона шоу «Танцы со звездами» транслировался в прямом эфире 21 ноября 2022 года. Все 11 эпизодов сезона доступны для просмотра на канале Disney Plus. Тридцать второй сезон «Танцев со звездами» был анонсирован одновременно с 31-м сезоном, но по данным на январь 2023 года о дате его выхода пока ничего не известно.
Где смотреть «Танцы со звездами» онлайн
Весь 31-й сезон «Танцев со звездами», включая финал, можно посмотреть только на платформе Disney+ в США. Шоу «Танцы со звездами» примечательно тем, что это первое реалити-шоу, транслируемое в прямом эфире на стриминговом сервисе. Будущие сезоны шоу больше не будут показываться на ABC, они будут транслироваться в прямом эфире исключительно на Disney Plus.
Участники шоу «Танцы со звездами»
В 2022 году ведущей шоу «Танцы со звездами» стала Тайра Бэнкс, а соведущим — победитель 19-го сезона Альфонсо Рибейро. Вот полный список звезд, участвовавших в 31-м сезоне «Танцев со звездами»:
Джозеф Баена (модель и культурист),
Сельма Блэр (актриса),
Уэйн Брэди (актер и телеведущий),
Сэм Чемпион (телеведущий прогноза погоды),
Шарли Д'Амелио (звезда TikTok),
Хайди Д'Амелио (мама звезды TikTok, телеведущая),
Джесси Джеймс Декер (артист звукозаписи),
Тревор Донован (актер),
Дэниел Дюрант (актер),
Тереза Джудиче (звезда реалити-шоу),
Винни Гуаданьино (звезда реалити-шоу),
Шерил Лэдд (актриса),
Джейсон Льюис (актер),
Шангела (звезда реалити-шоу),
Джордин Спаркс (артистка звукозаписи),
Габби Уинди (звезда реалити-шоу).
ЧаВо о шоу «Танцы со звездами»
Кто победил в шоу «Танцы со звездами — 2022»?
В финале 31-го сезона шоу «Танцы со звездами» 31-го сезона обладательницей трофея Mirrorball стала Шарли Д'Амелио.
Кто входит в состав жюри «Танцев со звездами»?
В 2022 году на шоу «Танцы со звездами» вернулись в качестве судей Лен Гудман, Дерек Хаф, Бруно Тониоли и Кэрри Энн Инаба.
Где можно посмотреть все сезоны «Танцев со звездами»?
Шоу «Танцы со звездами» транслируется на Disney Plus. Пока на платформе можно посмотреть только 31-й сезон, а 32-й сезон будет доступен, когда выйдет в эфир.
Если вы хотите посмотреть сезоны с 1-го по 30-й, вам не повезло. Прошлые сезоны транслировались на Hulu, но затем были удалены из каталога.
«Танцы со звездами» показывают на Netflix или Hulu?
Шоу «Танцы со звездами» недоступно для просмотра ни на Netflix, ни на Hulu. Вы сможете посмотреть «Танцы со звездами — 2022» исключительно на Disney Plus.
Почему шоу «Танцы со звездами» транслируется только на Disney+?
Многие считают, что шоу «Танцы со звездами» было перенесено с принадлежащего компании Disney канала ABC на Disney Plus, чтобы привлечь зрителей к стриминговому сервису. Это также позволит привлечь к реалити-шоу более молодую аудиторию, предпочитающую потоковое вещание, а также поможет создать библиотеку контента на Disney+.
Фанаты реалити-шоу, не пропустите!
Нравится жанр реалити-шоу? Смотрите любимые серии защищенно и в потрясающем качестве HD с ExpressVPN. Попробуйте уже сегодня без всякого риска благодаря 30-дневной гарантии возврата денег!