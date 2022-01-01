Как бесплатно смотреть зимний «Остров любви» на ITV

Британский сервис потоковых трансляций ITV откроет вам доступ как к оригинальным сезонам «Острова любви», так и к спин-оффам этого реалити-шоу, в том числе к "Love Island: Aftersun" и "Chris & Kem: Straight Outta Love Island". Вы сможете посмотреть все эпизоды зимнего выпуска «Острова любви» (в том числе прошлый сезон!) на сайте ITV или через приложение ITVX (ранее ITV Hub). И, что лучше всего, все это будет доступно вам совершенно бесплатно! Вам лишь потребуется указать британский почтовый индекс (например, LL32 8PR, NN3 2BZ) при регистрации.