Где смотреть зимний сезон «Острова любви» 2023
Теперь точно — зимний сезон «Острова любви» выйдет на экраны уже в январе! Читайте дальше, чтобы узнать все подробности и выяснить, как смотреть зимний сезон «Острова любви» 2023 онлайн.
О чем зимний выпуск «Острова любви»?
Как и его летний аналог, зимний выпуск «Острова любви» — это британское реалити-шоу о свиданиях, в котором группа «островитян» собирается вместе на романтической вилле, чтобы найти свою любовь. Участники и участинцы шоу знакомятся друг с другом и со временем образуют пары. Пара победителей вернется домой с 50 000 фунтов.
Это уже второй выпуск зимнего сезона «Острова любви» — первый выпуск был в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 его пришлось поставить на паузу. Вести сезон 2023 года будет Майя Джама, она сменит Лору Уитмор. Имена участников и участниц нового сезона станут известны в ближайшее время!
Когда будет транслироваться зимний сезон «Острова любви»?
Предстоящий зимний сезон «Острова любви» выйдет в эфир 16-го января 2023 года — да-да, прямо в «грустный понедельник», считающийся самым депрессивным днем в году. Финал зимнего сезона «Острова любви» выйдет на экраны 8 недель спустя, а именно 13-го марта.
Где можно смотреть зимний «Остров любви» 2023
Зимний выпуск «Острова любви» будет доступен на ITV.
Как бесплатно смотреть зимний «Остров любви» на ITV
Британский сервис потоковых трансляций ITV откроет вам доступ как к оригинальным сезонам «Острова любви», так и к спин-оффам этого реалити-шоу, в том числе к "Love Island: Aftersun" и "Chris & Kem: Straight Outta Love Island". Вы сможете посмотреть все эпизоды зимнего выпуска «Острова любви» (в том числе прошлый сезон!) на сайте ITV или через приложение ITVX (ранее ITV Hub). И, что лучше всего, все это будет доступно вам совершенно бесплатно! Вам лишь потребуется указать британский почтовый индекс (например, LL32 8PR, NN3 2BZ) при регистрации.
Где снимается зимний выпуск «Острова любви»?
Для съемок зимнего сезона «Острова любви» 2023 нашли новую прекрасную виллу на самом берегу моря. На этот раз съемки проходят в ЮАР.
Кто победил в прошлом зимнем сезоне «Острова любви»?
Победителями зимнего сезона «Острова любви» 2020 стали Пейдж Терли и Финли Тапп. Они образовали пару в первые же недели и не расстались даже после завершения шоу. Более того, прошло уже два года, а они все еще вместе и даже подумывают о свадьбе!
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