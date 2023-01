Самый новый вышедший сезон называется «Адская кухня: битва поколений» (Hell’s Kitchen: Battle of the Ages). Для накала страстей участники были разделены по возрасту: 20-летние против 40-летних. Другими словами, более зрелые и опытные шеф-повара столкнутся в битве с подрастающим поколением соперников. Кто выйдет победителем?

