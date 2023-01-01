Где смотреть шоу «Адская кухня»
18 шеф-поваров. Две команды. Один приз. 21 сезон шоу «Адская кухня» сейчас в эфире, и соревнование вот-вот станет еще напряженнее. Вот как посмотреть все эпизоды шоу «Адская кухня»!
О чем шоу «Адская кухня»?
«Адская кухня» — соревновательное реалити-шоу с долгой историей, которое ведет любимец публики (и любитель крепких словечек) шеф-повар Гордон Рамзи. Горящих своим делом поваров разделяют (обычно по полу) на команды, а затем они проходят напряженные испытания по приготовлению и подаче блюд в голливудском ресторане Гордона. В каждой серии выбывает самый неумелый повар. Победитель получает денежный приз, а также позицию шеф-повара в престижном ресторане.
Самый новый вышедший сезон называется «Адская кухня: битва поколений» (Hell’s Kitchen: Battle of the Ages). Для накала страстей участники были разделены по возрасту: 20-летние против 40-летних. Другими словами, более зрелые и опытные шеф-повара столкнутся в битве с подрастающим поколением соперников. Кто выйдет победителем?
Когда была премьера нового сезона «Адской кухни»?
Премьера 21 сезона шоу «Адская кухня» состоялась 29 сентября 2022 года, последующие эпизоды выходили каждую неделю по 27 октября этого же года. Шестой и седьмой эпизоды вышли две недели спустя — 10 и 17 ноября соответственно, а восьмой и девятый — 1 и 8 декабря. Премьера следующего эпизода запланирована на 5 января 2023 года. Если ориентироваться на предыдущие сезоны, то в этом тоже, скорее всего, всего будет 16 эпизодов.
Где смотреть онлайн шоу «Адская кухня»?
Текущий сезон шоу «Адская кухня» показывают по американскому кабельному каналу FOX. Нет кабельного телевидения? Не переживайте: всегда есть альтернативы в виде Hulu, Pluto TV, fuboTV, Sling и канадского сервиса Citytv. Предыдущие сезоны шоу «Адская кухня» также доступны на 7plus в Австралии, Discovery+ в Индии и ITVX в Великобритании.
Смотрите «Адскую кухню» бесплатно на FOX в 2023 году
Контент на беспроводном сервисе FOX в США можно смотреть бесплатно. Вы сможете посмотреть 21 сезон шоу «Адская кухня» онлайн на сайте fox.com или через приложение FOX NOW. Для доступа к обоим сервисам вам нужно будет предоставить учетные данные подписки на кабельное или спутниковое телевидение США.
Смотрите шоу «Адская кухня» на Hulu
Hulu станет отличным вариантом для просмотра шоу «Адская кухня», ведь здесь есть 1 сезон, а также сезоны с 10 по 21 (который выходит сейчас). Вы сможете увидеть сотни эпизодов сочной драмы и послушать красочные оскорбления от шеф-повара Рамзи на одной платформе! Здесь есть семидневный бесплатный пробный период, но вам нужно будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222) и данные банковской карты при регистрации.
Смотрите вышедшие сезоны «Адской кухни» бесплатно на Pluto TV
Если вы хотите посмотреть предыдущие сезоны шоу «Адская кухня», то сервис Pluto TV станет вашим лучшим вариантом. Здесь самая полная онлайн-библиотека сезонов шоу «Адская кухня» (сезоны с 1 по 19). Но самое лучшее: смотреть можно совершенно БЕСПЛАТНО, хоть здесь иногда и есть реклама.
Смотрите «Адскую кухню» онлайн на fuboTV
Сервис fuboTV в основном предлагает контент для фанатов спортивных событий, но здесь также есть несколько развлекательных каналов типа FOX. Это еще одна возможность увидеть новые эпизоды в момент премьеры, и даже можно посмотреть некоторые эпизоды вышедших сезонов по запросу. Сейчас fuboTV предлагает семидневный бесплатный пробный период, но возможно при регистрации потребуется указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Адскую кухню» онлайн на YouTube TV
На сервисе YouTube TV тоже можно смотреть канал FOX, здесь есть семидневный бесплатный пробный период. На этой платформе можно посмотреть не только новые эпизоды в день премьеры, но и все вышедшие эпизоды 21 сезона. Предупреждаем, что вам может понадобиться действительный почтовый индекс США для доступа к этому сервису (например, 30301 или 11222).
Как смотреть онлайн «Адскую кухню» на Sling TV
Еще одна популярная альтернатива кабельному телевидению — сервис Sling TV, где также есть доступ к каналу FOX по подписке Sling Blue. При этом сервис Sling не предлагает бесплатный пробный период. При оформлении подписки вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Где смотреть «Адскую кухню» в Канаде?
Пользователи, проживающие в Канаде, могут посмотреть шоу «Адская кухня: битва поколений» бесплатно на Citytv. Для просмотра онлайн вам всего лишь нужно указать учетные данные своей подписки на кабельный сервис.
Смотрите шоу «Адская кухня» в Британии
Фанатам «Адской кухни» из Великобритании придется подождать, прежде чем они смогут увидеть онлайн новый сезон, поскольку 21 сезон еще недоступен в Европе. Пока можно вспомнить сезоны 1-19 на стриминговой платформе ITVX от ITV (ранее известная как ITV Hub). Смотреть онлайн на ITVX можно абсолютно бесплатно, но при этом во время регистрации на сервисе вам нужно будет указать действительный почтовый индекс Великобритании (например, LL32 8PR или NN3 2BZ).
Где смотреть «Адскую кухню» в Австралии?
Пока что неизвестно, когда новый сезон шоу «Адская кухня» станет доступен в Австралии. Ожидается, что шоу будет транслировать компания Seven Network, в том числе и на своей стриминговой онлайн-платформе 7plus. В настоящее время на 7plus есть некоторые эпизоды 8 и 9 сезонов, которые можно посмотреть бесплатно после регистрации.
Кто участвует в соревновании «Адской кухни»?
В новом сезоне шоу приняли участие 18 начинающих рестораторов, которых разделили на группы по возрасту (те, кому около 20, и те, кому около 40). Вот полный список участников 21 сезона шоу «Адская кухня»:
Абе Санчес (41) из Техаса;
Алехандро Нахар (28) из Огайо;
Алекс Белью (40) из Теннесси;
Алисса Осинга (23) из Иллинойса;
Билли Трудсо (40) из Флориды;
Бретт Биннингер-Шварц (24) из Огайо;
Шарлин Шерман (40) из Вайоминга;
Шайенн Николс (21) из Кетукки;
Дафна Мехия (29) из Калифорнии;
Илеана Д’Силва (23) из Вирджинии;
Минди Лайвенгуд (42) из Огайо;
Николь Гомес (46) из Калифорнии;
О'Ши Лолли (44) из Делавэра;
Сакари Смитвик (27) из Нью-Йорка;
Соммер Селлерс (24) из Нью-Йорка;
Тара Чианнелла (41) из Нью-Йорка;
Влад Брянцев (26) из Иллинойса;
Зевс Гордиани (48) из Делавэра.
Часто задаваемые вопросы: шоу «Адская кухня»
Где можно посмотреть все сезоны шоу «Адская кухня»?
Есть ли шоу «Адская кухня» на Netflix?
Шоу «Адская кухня» больше недоступно на Netflix, но вы можете посмотреть здесь другие реалити-шоу, например, «Империя гламура: Нью-Йорк» и «Слепая любовь».
Есть ли шоу «Адская кухня» на Pluto TV?
Да! На плуто Pluto TV вы найдете сезоны шоу «Адская кухня» с 1 по 19, их можно посмотреть бесплатно (иногда будет реклама). Вам даже не придется регистрироваться на сервисе, чтобы смотреть онлайн!
Есть ли шоу «Адская кухня» на YouTube TV?
На платформе Youtube TV можно смотреть канал FOX, поэтому вы сможете увидеть новые эпизоды шоу «Адская кухня» прямо во время премьеры. Также здесь доступны по запросу все вышедшие эпизоды 21 сезона этого шоу, а еще вас ждет пятидневный бесплатный пробный период.
В каких приложениях можно посмотреть шоу «Адская кухня»?
От FOX до 7plus: все вышеупомянутые сервисы имеют приложения, так что вы можете смотреть шоу «Адская кухня» где угодно. Мы расскажем, как лучше всего смотреть стриминговый контент на мобильных устройствах.
Где можно посмотреть шоу Рамзи «Кошмары на кухне»?
Хотите увидеть еще больше кулинарного хаоса? «Кошмары на кухне» — еще одно реалити-шоу, которое также ведет Гордон Рамзи. На этот раз он делает отзывы (или по крайней мере пытается) на рестораны в своем фирменном саркастическом стиле. Все сезоны американской версии шоу можно найти на Hulu. Все эпизоды британской версии можно посмотреть бесплатно по запросу на Pluto.
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