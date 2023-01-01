Когда была премьера нового сезона «Адской кухни»?

Премьера 21 сезона шоу «Адская кухня» состоялась 29 сентября 2022 года, последующие эпизоды выходили каждую неделю по 27 октября этого же года. Шестой и седьмой эпизоды вышли две недели спустя — 10 и 17 ноября соответственно, а восьмой и девятый — 1 и 8 декабря. Премьера следующего эпизода запланирована на 5 января 2023 года. Если ориентироваться на предыдущие сезоны, то в этом тоже, скорее всего, всего будет 16 эпизодов.