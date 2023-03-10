Где смотреть «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку».

«Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» — это спин-офф популярного реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха», в котором пары, сложившиеся на расстоянии, едут вживую знакомиться друг с другом. У них есть 3 месяца на то, чтобы решить, хотят ли они пожениться. В отличие от первого шоу франшизы, где женихи и невесты из других стран отправляются в США, в ответвлении «Покидая Америку» граждане США покидают свою страну, чтобы пожить со своими возлюбленными в их родной стране.

Кроме спин-оффа «Покидая Америку» у оригинального шоу «Виза невесты. Виза жениха» есть еще 17 ответвлений, среди которых: «Виза невесты. Виза жениха. Что теперь?», «Виза невесты. Виза жениха. Знакомство» и «Виза невесты. Виза жениха: смотрим вместе».