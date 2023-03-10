Где смотреть «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»
Как далеко вы готовы отправиться во имя любви? 4 сезон шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» расскажет о путешествии шести пар через весь мир, чтобы воссоединиться друг с другом. Некоторые из них никогда раньше не встречались! Читайте дальше, чтобы узнать обо всех способах посмотреть онлайн шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку».
О чем шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»?
«Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» — это спин-офф популярного реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха», в котором пары, сложившиеся на расстоянии, едут вживую знакомиться друг с другом. У них есть 3 месяца на то, чтобы решить, хотят ли они пожениться. В отличие от первого шоу франшизы, где женихи и невесты из других стран отправляются в США, в ответвлении «Покидая Америку» граждане США покидают свою страну, чтобы пожить со своими возлюбленными в их родной стране.
Кроме спин-оффа «Покидая Америку» у оригинального шоу «Виза невесты. Виза жениха» есть еще 17 ответвлений, среди которых: «Виза невесты. Виза жениха. Что теперь?», «Виза невесты. Виза жениха. Знакомство» и «Виза невесты. Виза жениха: смотрим вместе».
Премьера 4 сезона шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»
Премьера 4 сезона шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» состоялась в воскресенье 29 января 2023 года, в 20:00 по восточному времени (ET). Новые эпизоды выходят каждую неделю в то же время, так что не забывайте присоединиться к просмотру вечером воскресенья!
Где смотреть «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» онлайн
Реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» транслируется на кабельном канале TLC. Новые эпизоды всегда доступны в день премьеры к просмотру онлайн на сервисе Discovery+. Если у вас нет подписки на кабельное телевидение, всегда можно воспользоваться услугами беспроводных сервисов, таких как Philo, Hulu + Live TV, YouTube TV и Sling TV.
Смотрите «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» на TLC
Американский кабельный канал TLC (The Learning Channel) стал домом для реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку». Здесь есть все эпизоды, в том числе из вышедших сезонов. Можно смотреть канал TLC онлайн на сервисе go.tlc.com или в приложении TLC GO. Для просмотра вам нужно будет указать учетные данные подписки на кабельное, спутниковое телевидение или беспроводной стриминговый сервис США.
Как смотреть «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» на Discovery Plus
Discovery+ — это стриминговый онлайн-сервис канала The Discovery Channel. Фанаты шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» могут посмотреть новые эпизоды на Discovery+ в день премьеры на TLC. Для новых подписчиков действует семидневный бесплатный пробный период. Сервис Discovery+ в настоящее время доступен в: США, Великобритании, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.
Смотрите «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» на Philo
Сервис Philo предлагает к просмотру более 60 каналов, в том числе и TLC. Просто найдите канал в программе, чтобы посмотреть онлайн серию шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» в момент премьеры, или смотрите все вышедшие эпизоды по запросу. Здесь также есть семидневный бесплатный пробный период!
Смотрите «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» онлайн на YouTube TV
На сервисе YouTube TV вы также найдете несколько развлекательных каналов, таких как TLC. Это еще один способ посмотреть новые эпизоды в момент премьеры, а также все вышедшие сезоны. Здесь есть 14-дневный бесплатный пробный период. Возможно, вам понадобится указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» на Hulu + Live TV
Как понятно из названия, Hulu + Live TV — это популярный беспроводной стриминговый сервис, где можно найти ряд телевизионных каналов, включая TLC. Просто найдите канал TLC в меню и присоединяйтесь к просмотру вечером воскресенья. Помните, что при регистрации вам может понадобиться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» на Sling TV
Еще одна популярная альтернатива кабельному телевидению — сервис Sling TV, где можно найти разнообразный стриминговый контент (фильмы по запросу, трансляции спортивных событий и телевизионных шоу). При этом сервис Sling TV не предлагает бесплатный пробный период. Возможно, при регистрации вам надо будет указать действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Пары 4 сезона шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»
В новом сезоне мы узнаем историю четырех пар, в каждой из которых один партнер едет в страну проживания другого. Вот полный список пар 4 сезона шоу «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»:
Даниэль (Нью-Йорк) и Йохан (Доминиканская Республика).
Дебби (Джорджия) и Уссама (Марокко).
Габриэль (Флорида) и Изабель (Колумбия).
Крис (Алабама) и Джейми (Колумбия).
Николь (Калифорния) и Махмуд (Египет).
Джен (Оклахома) и Риши (Индия).
ЧаВо: «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»
Где можно посмотреть новые серии «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку»?
Новый сезон шоу транслируется на нескольких платформах, включая TLC и Discovery+. Присоединяйтесь к просмотру онлайн по воскресеньям в 20:00 по восточному времени (ET)!
Есть ли «Виза невесты. Виза жениха. Покидая Америку» на Netflix или Hulu?
Насколько реально реалити-шоу «...Покидая Америку»?
Как и в любом реалити-шоу, здесь полно драмы и эмоциональных моментов. Отношения между людьми здесь настоящие, и пары сложились сами по себе, но продюсеры редактируют отснятый материал так, чтобы каждый эпизод был зрелищным.
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