«Остров любви» (США) — это спин-офф одноименного британского реалити-шоу про свидения. Камеры будут следить за молодыми, красивыми и, что немаловажно, одинокими участниками и участницами шоу, которые поселятся на вилле в Калифорнии. Там они узнают друг друга получше и со временем образуют пары. В этом реалити-шоу тесно переплетены романтика и драма, а многочисленные испытания, призванные определить уровень совместимости пар, а также их физических и умственных способностей, лишь добавляют жару. Более того, с течением времени участников остается все меньше, и с каждой неделей напряжение нарастает. Зрители шоу не только сами решают, кто покинет проект, но и сами выбирают пару победителей сезона. На кону 100 000 долл. США, но не все так просто — деньгами сможет распорядиться лишь один из пары. Разделит ли эта пара главный приз? Выдержат ли отношения испытание деньгами?