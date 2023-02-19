Где смотреть «Остров любви» (США) Где смотреть «Остров любви» (США)
Настала пора насладиться 4-м сезоном «Острова любви» (США)! Мы расскажем вам про все способы насладиться этим реалити-шоу онлайн, которые пригодятся и старым фанатам, и начинающим зрителям.
Чему посвящено реалити-шоу «Остров любви» (США)?
«Остров любви» (США) — это спин-офф одноименного британского реалити-шоу про свидения. Камеры будут следить за молодыми, красивыми и, что немаловажно, одинокими участниками и участницами шоу, которые поселятся на вилле в Калифорнии. Там они узнают друг друга получше и со временем образуют пары. В этом реалити-шоу тесно переплетены романтика и драма, а многочисленные испытания, призванные определить уровень совместимости пар, а также их физических и умственных способностей, лишь добавляют жару. Более того, с течением времени участников остается все меньше, и с каждой неделей напряжение нарастает. Зрители шоу не только сами решают, кто покинет проект, но и сами выбирают пару победителей сезона. На кону 100 000 долл. США, но не все так просто — деньгами сможет распорядиться лишь один из пары. Разделит ли эта пара главный приз? Выдержат ли отношения испытание деньгами?
Дата выхода «Острова любви» (США)
Все 12 эпизодов 4-го сезона «Острова любви» (США) выходили в эфир с июля по сентябрь 2022 года, ведущей была Сара Хайленд. Фанаты шоу уже ждут лета 2023 года, когда в эфир выйдут первые серии 5-го сезона «Острова любви» (США).
Где доступны все сезоны «Острова любви» (США)?
Peacock: смотрите 4-й сезон «Острова любви» (США)
Если вы хотите посмотреть сезон «Острова любви» (США) 2022 года в США, то Peacock вне конкуренции. Этот онлайн-кинотеатр стал новым домом данного реалити-шоу, все следующие сезоны будут дебютировать эксклюзивно на этой платформе.
«Остров любви» (США) — смотрите бесплатно на 9Now
Австралийский онлайн-кинотеатр 9Now отлично подходит для просмотра всех сезонов «Острова любви» (США), более того — это реалити-шоу доступно там бесплатно! Вам нужно будет лишь создать учетную запись и приступить к просмотру.
«Остров любви» (США) —смотрите бесплатно на ITVX
Сервис ITVX, запущенный под эгидой ITV, предлагает бесплатный доступ ко всем сезонам «Острова любви» (США). Чтобы приступить к просмотру, вам потребуются лишь учетная запись ITVX и британский IP-адрес.
Прошлые сезоны «Острова любви» (США) на Paramount+
Если вы еще только начинаете свое знакомство с американской версией «Острова любви», наверняка вам захочется посмотреть и первые три сезона. На сайте Paramount+ все они доступны бесплатно, также там можно найти многие другие отличные реалити-шоу. Если вы еще не работали Paramount+, обязательно воспользуйтесь 7-дневным бесплатным периодом сервиса!
«Остров любви» (США) — 4-й сезон на CTV
Посмотреть сезон «Острова любви» (США) 2022 года можно на сайте канадского телесервиса CTV. Чтобы приступить к просмотру, просто откройте сайт CTV или воспользуйтесь приложением CTV Go. Некоторые передачи из каталога CTV содержат рекламу, а потому доступны бесплатно для всех желающих. Другие же, в том числе «Остров любви» (США), доступны только при активной подписки на услуги кабельного ТВ.
«Остров любви» (США) — сезон 2022 на NEON
Третий и четвертый сезоны американской версии «Острова любви» доступны на NEON. Чтобы воспользоваться этим сервисом, вам потребуется IP-адрес Новой Зеландии и учетная запись NEON. Обратите внимание, что NEON также предлагает 7-дневный бесплатный пробный период.
Кто участвовал в 4-м сезоне «Острова любви»?
Участники и участницы 4-го сезона «Острова любви» (США) сами по себе достойный самого пристального внимания. Вот их список:
Фелипе — 32, модель,
Энди — 23, риэлтор,
Джесси — 27, курьер,
Исайя — 21, официант,
Тимми — 29, тренер и риэлтор,
Сидни — 22, менеджер в технологическом стартапе,
Зета — 29, няня и модель,
Дебора (Деб) — 26, ассистент,
Кортни — 24, стилист,
Серенити — 28, бармен.
ЧаВо: «Остров любви» (США)
Можно ли смотреть «Остров любви» (США) на Hulu?
«Остров любви» (США) не транслируется на Hulu. Новые сезоны этого популярного реалити-шоу доступны на Peacock, более ранние можно найти на Paramount Plus. Все сезоны «Острова любви» (США) также бесплатно доступны в каталоге британского сервиса ITVX.
Можно ли смотреть «Остров любви» (США) на HBO Max?
«Остров любви» (США) не транслируется на HBO Max. Новые сезоны этого популярного реалити-шоу доступны на Peacock, более ранние можно найти на Paramount Plus. Все сезоны «Острова любви» (США) также бесплатно доступны в каталоге британского сервиса ITVX.
Можно ли смотреть «Остров любви» (США) на Netflix?
«Остров любви» (США) не транслируется на Netflix. Новые сезоны этого популярного реалити-шоу доступны на Peacock, более ранние можно найти на Paramount Plus. Все сезоны «Острова любви» (США) также бесплатно доступны в каталоге британского сервиса ITVX.
Можно ли смотреть «Остров любви» (США) на британских каналах?
«Остров любви» (США) доступен для жителей Британии бесплатно на ITVX.
Можно ли смотреть «Остров любви» (США) на BritBox?
«Остров любви» (США) отсутствует в каталоге BritBox.
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