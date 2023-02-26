Где смотреть шоу «Спросите Крисли»
Пришло время попрощаться с семьей Крисли в финальном сезоне шоу «Спросите Крисли» (англ. Chrisley Knows Best). Узнайте обо всех способах смотреть 10-й сезон шоу «Спросите Крисли».
О чем шоу «Спросите Крисли»?
Экстравагантный магнат недвижимости Тодд Крисли и его семья ведут роскошный образ жизни в своем особняке в Нэшвилле, штат Теннесси (раньше они жили в Атланте). Но спустя 10 сезонов знаменитой семье пришлось столкнуться с реальностью: Тодд и его жена Джули Крисли были приговорены к 19 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Похоже, они все-таки не знали, что лучше.
Десятый сезон был снят незадолго до того, как Тодд и Джули Крисли были приговорены к тюремному заключению (они начали отбывать свой срок в январе 2023 года). Теперь, по прошествии времени, их драма по поводу ремонта кажется такой незначительной. Десятый сезон «Спросите Крисли» станет последним, а спин-офф шоу «Взросление Крисли» был отменен.
Дата выхода в эфир 10-го сезона «Спросите Крисли»
Премьера 10-го сезона шоу «Спросите Крисли» состоялась 6 февраля 2023 года. Заключительный сезон будет короче обычного, хотя информации о полном списке эпизодов еще нет. Каждый эпизод длится примерно 30 минут.
Где смотреть шоу «Спросите Крисли» онлайн
Реалити-шоу «Спросите Крисли» транслируется на канале USA Network каждый вторник в 7:00 МСК. Вы также сможете посмотреть шоу с помощью беспроводных сервисов, таких как Peacock, fuboTV, YouTube TV, или на следующий день на Hayu.
Смотрите все сезоны шоу «Спросите Крисли» на USA Network
На кабельном канале USA Network можно посмотреть все сезоны шоу «Спросите Крисли». Они доступны на сайте канала и в приложении. Чтобы посмотреть сезоны с 1-го по 9-й вам потребуется учетная запись. Кроме того, возможно, нужно будет ввести действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222). Премьера 10-го сезона в настоящее время транслируется бесплатно для всех зрителей, даже если нет учетной записи.
Смотрите реалити-шоу «Спросите Крисли» на Peacock
На платформе Peacock вы сможете посмотреть первые 9 сезонов шоу «Спросите Крисли», а 10-й сезон вскоре также будет добавлен. Peacock предлагает семидневный бесплатный пробный период, но подписка тоже вполне доступна — всего 5 долл. США в месяц!
Смотрите реалити-шоу «Спросите Крисли» на FuboTV
Хотя стриминговый сервис fuboTV в первую очередь ориентирован на спортивных болельщиков, он также включает несколько развлекательных каналов, таких как USA Network. Это еще один способ смотреть все эпизоды в прямом эфире. Кроме того, вы сможете посмотреть избранные эпизоды прошлых сезонов по запросу. Сервис fuboTV в настоящее время предлагает семидневный бесплатный пробный период, но, возможно, вам потребуется ввести действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите шоу «Спросите Крисли» на YouTube TV
YouTube TV транслирует канал USA Network и предлагает семидневный бесплатный пробный период. Помимо возможности смотреть 10-й сезон в прямом эфире, на платформе также доступны для просмотра прошлые сезоны. Обратите внимание, что для доступа к сервису вам, возможно, нужно будет ввести действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите шоу «Спросите Крисли» бесплатно на Pluto TV
Британские зрители могут посмотреть первые три сезона шоу «Спросите Крисли» на Pluto TV. И что самое интересное? Это совершенно БЕСПЛАТНО, пусть даже и с рекламой.
Смотрите реалити-шоу «Спросите Крисли» на Hayu
Если вы находитесь за пределами США, то можете посмотреть заключительный сезон шоу «Спросите Крисли» на стриминговом сервисе Hayu. Новые эпизоды появляются на Hayu на следующий день после их выхода в США, а для новых пользователей предусмотрен семидневный бесплатный пробный период.
На данный момент Hayu доступен только в Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Дании, Финляндии, Германии, Гонконге, Исландии, Индии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Филиппинах, Португалии, Сингапуре, Испании и Швеции.
Участники шоу «Спросите Крисли»
Если вы думаете, что в вашей семье много драматизма, познакомьтесь сначала с семьей Крисли.
Тодд Крисли — магнат недвижимости, осужденный за мошенничество, является главой семьи Крисли.
Джули Крисли — вторая и нынешняя жена Тодда, а также соучастница в преступлении.
Линдси Крисли Кэмпбелл — старшая дочь Тодда от его бывшей жены. Линдси перестала появляться в шоу «Спросите Крисли» после 4-го сезона.
Кайл Крисли — старший сын Тодда и его бывшей жены. Кайл борется с зависимостью и психическими расстройствами и очень редко появляется в шоу.
Чейз Крисли — старший сын Тодда и Джули.
Саванна Крисли — старшая дочь Тодда и Джули. Саванна выиграла конкурс красоты «Мисс Теннесси» для девушек подростков в 2016 году.
Грейсон Крисли — младший сын Тодда и Джули.
Хлоя Крисли — дочь Кайла, которую воспитывают Тодд и Джули. Из-за борьбы Кайла с зависимостью и ареста матери Хлои, Тодд и Джули теперь являются опекунами Хлои.
Бабушка Фэй Крисли — мать Тодда.
ЧаВо о шоу «Спросите Крисли»
Где можно посмотреть шоу «Спросите Крисли» в Канаде?
Жители Канады могут смотреть шоу «Спросите Крисли» на сервисе Hayu.
Можно ли смотреть шоу «Спросите Крисли» на Hulu?
На Hulu не транслируется шоу «Спросите Крисли». Но вы можете посмотреть это реалити-шоу на сервисе Peacock или YouTube TV.
Можно ли смотреть шоу «Спросите Крисли» на Netflix?
На Netflix не транслируется шоу «Спросите Крисли». Но вы можете посмотреть его на Peacock или YouTube TV.
Можно ли посмотреть шоу «Спросите Крисли» на Amazon Prime Video?
Реалити-шоу «Спросите Крисли» не транслируется бесплатно на Prime Video. Но вы можете посмотреть все сезоны, взяв их напрокат.
Какой срок тюремного заключения получат Крисли?
Тодд и Джули Крисли были приговорены в совокупности к 19-летнему тюремному сроку за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Джули была приговорена к 7 годам лишения свободы, а Тодд — к 12 годам. Пара отправится в тюрьму в середине января 2023 года.
Можно ли посмотреть шоу «Спросите Крисли» на Roku?
Да! Вы можете смотреть шоу «Спросите Крисли» на канале USA Network на своем устройстве Roku.
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