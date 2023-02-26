Экстравагантный магнат недвижимости Тодд Крисли и его семья ведут роскошный образ жизни в своем особняке в Нэшвилле, штат Теннесси (раньше они жили в Атланте). Но спустя 10 сезонов знаменитой семье пришлось столкнуться с реальностью: Тодд и его жена Джули Крисли были приговорены к 19 годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Похоже, они все-таки не знали, что лучше.

Десятый сезон был снят незадолго до того, как Тодд и Джули Крисли были приговорены к тюремному заключению (они начали отбывать свой срок в январе 2023 года). Теперь, по прошествии времени, их драма по поводу ремонта кажется такой незначительной. Десятый сезон «Спросите Крисли» станет последним, а спин-офф шоу «Взросление Крисли» был отменен.

