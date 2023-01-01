Как смотреть «Лучший пекарь Британии»
На экраны вышел 13-й сезон невероятно популярного реалити-шоу «Лучший пекарь Британии»! И мы расскажем вам, как смотреть «Лучший пекарь Британии» онлайн. Это будет полезно и тем, кто только-только познакомился с этим шоу, и тем, кто внимательно следит за ним с первых же выпусков.
Чему посвящено реалити-шоу «Лучший пекарь Британии»?
Как можно догадаться из названия, реалити-шоу «Лучший пекарь Британии» — это кулинарное телешоу, в котором пекари-любители соревнуются за титул лучшего пекаря-любителя Великобритании. В течение сезона участникам шоу приходится преодолеть множество кулинарных испытаний, которые становятся с каждом неделей всё сложнее и сложнее. В новых сезонах, конечно, стало заметно меньше кулинарных двухсмысленностей, чем в прошлые годы, однако и по сей день «Лучший пекарь Британии» не прочь поддать жару — к радости аудитории этого телешоу!
В 2022 году среди судей телешоу «Лучший пекарь Британии» мы снова увидим Пола Голливуда и даму Прю Лейт, а Мэтт Лукас и Ноэль Филдинг выступят в качестве соведущих. Мистер Лукас, впрочем, недавно заявил, что покинет шоу после окончания сезона 2022 года.
Когда выходит 13-й сезон «Лучшего пекаря Британии»?
Тринадцатый сезон «Лучшего пекаря Британии» вышел в эфир 13 сентября 2022 года в 23:00 (МСК) на канале Channel 4. Его эпизоды выходили еженедельно, финал сезона транслировался 15 ноября 2022 года.
Где можно посмотреть шоу «Лучший пекарь Британии»?
Раньше «Лучший пекарь Британии» можно было посмотреть на BBC Two и BBC One, но в этом году жители Британии могли посмотреть это телешоу на канале Channel 4. Это реалити-шоу транслируется и в других странах мира, но в первую очередь оно выходит в эфир именно в Британии. Читайте дальше, чтобы узнать, где можно смотреть онлайн шоу «Лучший пекарь Британии»!
Как бесплатно смотреть онлайн «Лучший пекарь Британии»?
Жители Великобритании могут бесплатно смотреть телешоу «Лучший пекарь Британии» прямо на сайте канала Channel 4 — All4. Достаточно открыть страницу шоу на сайте Channel 4 и нажать на кнопку воспроизведения соответствующего эпизода. Впрочем, не пугайтесь — на сайте канала последний сезон почему-то назван шестым. После вы сможете смотреть «Лучший пекарь Британии» онлайн совершенно бесплатно, особенно если реклама вас не беспокоит. Также вы можете воспользоваться платным тарифом с 14-дневным пробным периодом. Для этого вам потребуется зарегистрировать учетную запись и указать британский почтовый индекс (например, LL32 8PR, NN3 2BZ).
Как смотреть в США на Netflix «Лучший пекарь Британии»
Если вы находитесь в США, то для просмотра последних сезонов реалити-шоу «Лучший пекарь Британии» вам лучше всего подойдет Netflix. Обратите внимание, что в каталоге сервиса для США это шоу называется "The Great British Baking Show". Сезоны с 8 по 13 «Лучшего пекаря Британии» доступны на Netflix с оригинальными ведущими — Сью Перкинс и Мэл Гидройк, а в качестве судьи выступает всенародно любимая Мэри Берри. При этом 13-й сезон известен в каталоге сервиса как “Collection 10”; пока сезон выходил в эфир, в Британии новые эпизоды транслировались по вторникам, а в США — по пятницам той же недели.
Смотрите бесплатно «Лучший пекарь Британии» в США на Roku
Хотите посмотреть все ранние сезоны и выпуски телешоу «Лучший пекарь Британии»? Вам повезло — в каталоге Roku вы найдете сезоны с 1-го по 7-й, а также различные спин-оффы (например, первые десять сезонов "The Celebrity Baking Show" и первые три сезона "Baking Show: An Extra Slice"). Кроме того, Roku предлагает к вашим услугам бесплатный телеканал, посвященный целиком и полностью этому кулинарному шоу, где можно смотреть всё бесплатно (отвлекаясь на рекламу, но всё же)!
Смотрите все сезоны «Лучшего пекаря Британии» в Австралии на BINGE
Фанаты телешоу «Лучший пекарь Британии» из Австралии могут посмотреть все сезоны, включая самый последний, на BINGE. Для новых пользователей доступен 14-дневный бесплатный пробный режим. Просто поищите на сайте сервиса “The Great British Bake Off” (оригинальное название шоу), чтобы приступить к просмотру!
Смотрите «Лучший пекарь Британии» в Австралии на FOXTEL Now
FOXTEL Now — это австралийский сервис, где доступен как последний сезон телешоу «Лучший пекарь Британии», так и все предшествующие. Новым пользователям сервис предлагает 10-дневный пробный период. Чтобы приступить к просмотру, просто введите в поле поиска оригинальное название телешоу — “The Great British Bake Off”!
Как смотреть «Лучший пекарь Британии» в Новой Зеландии
Ранее упомянутый канал BINGE доступен также и в Новой Зеландии, где поклонники шоу могут насладиться всеми его сезонами. Там сервис тоже предлагает 14-дневный пробный период. Чтобы приступить к просмотру, достаточно ввести в поле поиска “The Great British Bake Off”.
Как смотреть «Лучший пекарь Британии» в Канаде
Хотите посмотреть «Лучший пекарь Британии», находясь в Канаде? CBC и сервис потоковых трансляций CBC Gem, как ожидается, будут показывать это телешоу, хотя конкретной информации о том, когда именно последний сезон будет доступен на CBC, пока нет. Пока что поклонникикулинарных баталий могут бесплатно посмотреть все прошлые сезоны на CBC Gem. Обратите внимание, что в Канаде это реалити-шоу транслируется под названием "The Great British Baking Show".
Кто поборется за титул лучшего пекаря Британии в 2022 году
Участники и участницы телешоу «Лучший пекарь Британии» — это люди самых разных профессий, и этот сезон не стал исключением. Вот 12 пекарей, которые примут участие в 13-м сезоне:
Абдул, 29 лет, инженер-электротехник из Лондона. Абдул вырос в Саудовской Аравии, он обожает танцевать сальсу, косомос и специи. Технический склад ума помогает ему управляться с выпечкой. Матча — один из его любимых вкусов.
Кэрол, 59 лет, кассир в супермаркете из Дорсета. Увлеченная фанатка садоводства, Кэрол ведет на местном радио-шоу программу “Compost Carole”. Увлечение садом и огородом в полной мере отражается в ее характерно британских пирогах. Любимые вкусы: фрукты и выразительные.
Дон, 60 лет, менеджер ИТ из Бедфордшира. Бабушка четверых внуков и внучек, Дон сочетает в себе творческую натуру и скрупулезное внимание к деталям, особенно когда дело доходит до выпечки. Ее любимые вкусы — лимон, соленая карамель и орехи.
Джеймс, 25 лет, физик-ядерщик из Камбрии. Может показаться, что «ужасы» и «выпечка» — это два совершенно разных жанра, однако Джеймсу удается объединить их в своем фирменном стиле, который он описывает как «страшилки для тех, кто помладше». Любимые вкусы: что угодно в осеннем стиле (скажем, смесь специй иand apples).
Януш, 34 года, личный ассистент директора школы. Януш родом из Польши, и он с удовольствием использует типично польские ингредиенты в британских блюдах. Его стиль выпечки описывают как «мультяшный» и «лагерный». Любимые вкусы: имбирь и шоколад.
Кевин, 33 года, учитель музыки из Ланаркшира. Кевин начал печь в 17 лет и с тех пор соблюдает следующие правила: использовать самые лучшие ингредиенты по сезону и работать над техникой. Он обожает сочетать в своих блюдах фрукты, травы, орехи и специи.
Майсам, 18 лет, студентка и менеджер по продажам из Манчестера. Майсам — амбициозная поклонница кулинарии родом из Ливии, которая начала печь в 13 лет. В своих рецептах она активно использует типично средиземноморские ингредиенты — например, оливки и кунжут.
Макси, 29 лет, помощница архитектора из Лондона. Уроженка Швеции, Макси — прирожденная художница, и печет она тоже невероятно красиво. Ее любимые вкусы будут близки многим другим выходцам из Скандинавии — кардамон, шафран, корица.
Ребс, 23 года, студентка из графства Антрим (Северная Ирландия). Ребс выросла на кухне и среди выпечки, помогая своим маме и бабушке (ах, лимонный меренговый пирог ее бабушки!). Она любит готовить, используя ингредиенты кухни Ближнего Востока — влияние ее парня Джека, который родом из Турции.
Сандро, 30 лет, воспитатель из Лондона. Сандро начал заниматься выпечкой в 21 год, пытаясь тем самым справиться с уходом из жизни его отца. Его семья покинула Анголу из-за войны, когда Сандро было всего 2 года, однако в полной мере гордится своим происхождением и печет с англольским колоритом.
Сябира, 32 года, медицинский научный сотрудник из Лондона. Сябира открыла для себя выпечку, приготовив пирог, напомнивший ей блюда родной Малайзии. Она обожает готовить классические британские блюда с малайзийским акцентом.
Уилл, 45 лет, бывший директор благотворительной организации из Лондона. Уилл рано попал в мир скалки и муки — уже в два года он помогал матери и лепил тарталетки из обрезков теста. Он обожает паприку, соленую карамель и дрожжевое тесто (причем не только для хлеба!).
ЧаВо: смотрим «Лучший пекарь Британии»
Можно ли смотреть «Лучший пекарь Британии» на Amazon Prime?
Amazon Prime Video (британский каталог) содержит лишь первые пять сезонов «Лучшего пекаря Британии».
Все ли сезоны «Лучшего пекаря Британии» доступны на Netflix?
На данный момент в каталоге Netflix доступны лишь сезоны с 9-го по 13-й (т.е. коллекции 5–10) «Лучшего пекаря Британии». Все прошлые сезоны можно бесплатно посмотреть на CBC Gem, чтобы в полной мере проникнуться и пропитаться атмосферой шоу. Важно лишь учесть, что на этих платформах данное реалити-шоу указано как “The Great British Baking Show”!
Если вы хотите посмотреть все сезоны «Лучшего пекаря Британии» на одной платформе, австралийский онлайн-кинотеатр BINGE подойдет вам как нельзя лучше.
Где можно посмотреть спин-офф "The Great Celebrity Bake Off"?
Где можно посмотреть спин-офф "The Great British Baking Show: Holidays"?
The Great British Baking Show: Holidays — это праздничный спин-офф кулинарного телешоу «Лучший пекарь Британии». Он содержит всего два эпизода и доступен на Channel 4 и Netflix (каталог для США). Вот наше подробное руководство о том, как посмотреть праздничный спин-офф онлайн!
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