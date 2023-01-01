Участники и участницы телешоу «Лучший пекарь Британии» — это люди самых разных профессий, и этот сезон не стал исключением. Вот 12 пекарей, которые примут участие в 13-м сезоне:

Абдул, 29 лет, инженер-электротехник из Лондона. Абдул вырос в Саудовской Аравии, он обожает танцевать сальсу, косомос и специи. Технический склад ума помогает ему управляться с выпечкой. Матча — один из его любимых вкусов.

Кэрол, 59 лет, кассир в супермаркете из Дорсета. Увлеченная фанатка садоводства, Кэрол ведет на местном радио-шоу программу “Compost Carole”. Увлечение садом и огородом в полной мере отражается в ее характерно британских пирогах. Любимые вкусы: фрукты и выразительные.

Дон, 60 лет, менеджер ИТ из Бедфордшира. Бабушка четверых внуков и внучек, Дон сочетает в себе творческую натуру и скрупулезное внимание к деталям, особенно когда дело доходит до выпечки. Ее любимые вкусы — лимон, соленая карамель и орехи.

Джеймс, 25 лет, физик-ядерщик из Камбрии. Может показаться, что «ужасы» и «выпечка» — это два совершенно разных жанра, однако Джеймсу удается объединить их в своем фирменном стиле, который он описывает как «страшилки для тех, кто помладше». Любимые вкусы: что угодно в осеннем стиле (скажем, смесь специй иand apples).

Януш, 34 года, личный ассистент директора школы. Януш родом из Польши, и он с удовольствием использует типично польские ингредиенты в британских блюдах. Его стиль выпечки описывают как «мультяшный» и «лагерный». Любимые вкусы: имбирь и шоколад.

Кевин, 33 года, учитель музыки из Ланаркшира. Кевин начал печь в 17 лет и с тех пор соблюдает следующие правила: использовать самые лучшие ингредиенты по сезону и работать над техникой. Он обожает сочетать в своих блюдах фрукты, травы, орехи и специи.

Майсам, 18 лет, студентка и менеджер по продажам из Манчестера. Майсам — амбициозная поклонница кулинарии родом из Ливии, которая начала печь в 13 лет. В своих рецептах она активно использует типично средиземноморские ингредиенты — например, оливки и кунжут.

Макси, 29 лет, помощница архитектора из Лондона. Уроженка Швеции, Макси — прирожденная художница, и печет она тоже невероятно красиво. Ее любимые вкусы будут близки многим другим выходцам из Скандинавии — кардамон, шафран, корица.

Ребс, 23 года, студентка из графства Антрим (Северная Ирландия). Ребс выросла на кухне и среди выпечки, помогая своим маме и бабушке (ах, лимонный меренговый пирог ее бабушки!). Она любит готовить, используя ингредиенты кухни Ближнего Востока — влияние ее парня Джека, который родом из Турции.

Сандро, 30 лет, воспитатель из Лондона. Сандро начал заниматься выпечкой в 21 год, пытаясь тем самым справиться с уходом из жизни его отца. Его семья покинула Анголу из-за войны, когда Сандро было всего 2 года, однако в полной мере гордится своим происхождением и печет с англольским колоритом.

Сябира, 32 года, медицинский научный сотрудник из Лондона. Сябира открыла для себя выпечку, приготовив пирог, напомнивший ей блюда родной Малайзии. Она обожает готовить классические британские блюда с малайзийским акцентом.