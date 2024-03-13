Откройте для себя Aircove Go
Новинка
Aircove Go
Компактный и портативный
Гостиница, дача или маленькая квартира — где бы вы ни находились, вы сможете защитить все ваши устройства максимально простым образом. Наш беспроводной роутер отличается компактным размером, полностью поддерживает VPN-подключения* и имеет расширенные функции защиты. Он может даже подключиться к Интернету через другую сеть Wi-Fi! Это позволит вам перестать зависеть от ИТ-отдела и даже Ethernet-кабеля. Наслаждайтесь спокойствием и легкостью в использовании, где бы вы ни были.
Aircove
Мощность и дальность
Поднимите уровень защиты вашей домашней сети на качественно новый уровень. Aircove — наш первый домашний роутер со встроенным VPN-подключением* и поддержкой Wi-Fi 6. Его пропускная способность позволит вам подключить к Сети любое количество устройств. Воспользуйтесь Aircove, и каждое ваше домашнее устройство получит полную VPN-защиту — даже умные домашние устройства, на которые нельзя установить отдельное VPN-приложение. Окружите круглосуточной защитой самое важное — ваш дом. Цифровую жизнь вашей семьи стоит защитить.
*Для использования функций VPN требуется активная подписка на ExpressVPN, приобретаемая отдельно.
Зачем вам нужен VPN-роутер
Для защиты трафика достаточно подключиться к Wi-Fi
Защитите все ваши устройства — даже смарт-устройства и игровые приставки, на которые нельзя установить VPN-приложения. Smart TV? У вас есть Roku? Если это устройство подключено, оно защищено. Где бы вы ни находились, вы сможете наслаждаться Интернетом, который вы ожидаете, и VPN-защитой мирового класса.
Ваши личные цифровые доспехи
VPN-защита — это не обязательно что-то сложное. С работающим Aircove, ваша вся сеть Wi-Fi защищена, и друзья и семья могут использовать ваш VPN! И это всё потому, что Aircove считается одним из восьми устройств, которые вы можете одновременно подключить к ExpressVPN в рамках одной подписки.
У вас полный контроль над тем, какие устройства подключаются к какой локации VPN-серверов, или подключаются ли они вообще к VPN или Интернету. С помощью функций продвинутой защиты, вы сможете использовать систему родительского контроля и защитить всю свою семью от вредоносного и неуместного контента.
Запас гибкости на все случаи
Создайте до пяти групп для всех ваших устройств. Например, одну группу для семьи или друзей, другую для всех ваших потоковых устройств или только для вас. Вы сможете одновременно подключаться к пяти разным локациям VPN-серверов, причем изменение локации одной группы не приведет к обрыву подключений других групп.
Для каждой группы устройств доступен выбор локации VPN-сервера и следующие настройки:
автоподключение к лучшей локации для пользователей из вашего региона;
подключение без VPN для устройств, которым достаточно ресурсов интернет-провайдера;
блокировка интернет-подключения для отдельных устройств, если вы решите ограничить им такую возможность;
выбор необходимых функций продвинутой защиты.
Никаких проблем с подключениями
Эксклюзивная функция Wi-Fi Link, доступная пользователям Aircove Go, позволяет подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi. Таким образом, вы сможете с легкостью выйти в Сеть, даже если в вашем номере гостиницы или коворкинге нет доступа к Ethernet-кабелю. Для работы Aircove Go достаточно USB-C, так что вы можете брать с собой на одну зарядку меньше.
Aircove — самый простой способ добавить VPN-сервис в вашу Wi-Fi-сеть, и точка.
Aircove для всех
ЛУЧШИЙ ДЛЯ
Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов
WI-FI СТАНДАРТ
Двухполосное подключение Wi-Fi 6
ПОКРЫТИЕ WI-FI^
~70 кв. м
ETHERNET-ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с
WI-FI LINK*
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ VPN
180 Мбит/с
ВЕС
250 граммов
ЛУЧШИЙ ДЛЯ
Средних домов, квартир и офисов
WI-FI СТАНДАРТ
Двухполосное подключение Wi-Fi 6
ПОКРЫТИЕ WI-FI^
~150 кв. м
ETHERNET-ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с
WI-FI LINK*
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ VPN
180 Мбит/с
ВЕС
450 граммов
Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов
Средних домов, квартир и офисов
Двухполосное подключение Wi-Fi 6
Двухполосное подключение Wi-Fi 6
~70 кв. м
~150 кв. м
Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с
Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с
Да
Нет
180 Мбит/с
180 Мбит/с
250 граммов
450 граммов
^Диапазон и качество работы также зависят от интернет-провайдера, использования устройств, планировки зданий, имеющихся препятствий и других факторов.
*Эксклюзивная функция Aircove Go, позволяющая подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi — без использования Ethernet-кабеля.
Пользователям нравится Aircove
«...Отличный вариант, если у вас много устройств, поскольку вы можете подключить к VPN любое количество устройств одновременно».
- CNET
«Если вы заботитесь о приватности своих домашних устройств, эта покупка даже не обсуждается».
- 9to5Mac
«Исключительно простая настройка — все будет готово за несколько минут, очень полезное решение».
«Теперь мои личные данные защищены так же хорошо, как и данные моей семьи».
- Стефан, пользователь Aircove
«Aircove от ExpressVPN стал нашим фаворитом благодаря скорости работы этого роутера, простой настройке и надежной защите».
- ZDNET
«Можно описать фразой «включил и забыл».
- Девон, пользователь Aircove
«Если вам нужен отличный роутер, который защитит каждое подключенное к нему устройство, то Aircove станет до смешного простым решением».
«Условия безопасности опять поменялись, есть более современные технологии, чем L2TP, так что настала пора обновить роутер. Я просто купил Aircove».
- Эндрю, пользователь Aircove
ЧаВо
Aircove — наша инновационная линейка роутеров, оснащенных встроенной VPN-защитой. Мы выпустили Aircove в конце 2022 года. Он стал первым и единственным беспроводным интернет-роутером, разработанным для подключения к ExpressVPN в формате «прямо из коробки». В 2024 году мы выпустили Aircove Go. Это VPN-роутер для путешественников из линейки Aircove, отличающийся повышенной портативностью и новыми эксклюзивными возможностями.
Помимо поддержки VPN, роутеры Aircove также оснащены функциями продвинутой защиты: Threat Manager, блокировщиком рекламы и родительским контролем. Они созданы для безупречной работы с VPN, расширяют возможности нашего роутера и обеспечивают постоянную защиту самым удобным образом, где бы вы ни находились.
Обеспечить доступ в Интернет может любой роутер. VPN-роутеры Aircove готовы предложить вам кое-что получше — мгновенный доступ ко всем возможностям ExpressVPN для всех устройств в вашей сети. Если это устройство подключено, оно защищено. Вам не придется устанавливать ExpressVPN на другие устройства, если вы этого не хотите.
При создании Aircove мы руководствовались соображениями безопасности. Специалисты из Cure53 проверили наш домашний VPN-роутер Aircove и подтвердили, что он обеспечивает надежную защиту.
Вы можете купить роутеры Aircove и Aircove Go через ExpressVPN или на Amazon.com в указанных ниже странах.
Австралия
Австрия
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Франция (только в ExpressVPN)
Финляндия
Германия
Венгрия
Исландский
Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Новая Зеландия (только в ExpressVPN)
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария (только в ExpressVPN)
Великобритания
США
На Amazon.com и в магазине ExpressVPN вы можете найти несколько предложений о продаже Aircove и Aircove Go. Существуют отдельные предложения для клиентов из Северной Америки и клиентов, находящихся за ее пределами. Это связано с региональными правилами, однако в функциональном плане сами устройства полностью аналогичны.
Aircove и Aircove Go поставляется с предустановленным приложением ExpressVPN, для активации VPN-функционала роутера вам потребуется подписка на ExpressVPN. Если ранее вы не работали с ExpressVPN и купили роутер, насладитесь 30-дневной бесплатной пробной версией ExpressVPN.
Без подписки на ExpressVPN ваш роутер будет работать как любое другое аналогичное устройство, управляя проводным и беспроводными подключениями вашей локальной сети. Также работать будут функции продвинутой защиты.
Нужна ли мне отдельная подписка для использования Threat Manager, блокировщика рекламы или родительского контроля?
Нет, все эти функции доступны в Aircove и Aircove Go.
Могу ли я использовать Threat Manager, блокировщик рекламы и родительский контроль, доступные в Aircove/Aircove Go, без VPN?
Да, эти функции можно использовать как с подпиской на VPN, так и без нее.
Портативный VPN-роутер — это компактное и удобное устройство с поддержкой VPN-соединений.
Для пользователей, которые хотели бы более защищенным и конфиденицальным образом работать в Сети из любой точки мира, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi в гостиницах, аэропортах, кафе и других публичных пространствах, портативный VPN-роутер будет просто необходим.
Если у вас есть несколько устройств, которым нужна VPN-защита, переносной роутер Wi-Fi со встроенной поддержкой VPN (например, Aircove Go) может оказаться полезным. С его помощью вы сможете подключать к VPN несколько устройств одновременно, избежав при этом необходимости установки VPN-приложениях на каждом из них по отдельности. Переносный VPN-роутер также обеспечит вашему интернет-соединению дополнительную защиту, оградив вас от потенциально небезопасных публичных сетей Wi-Fi.
Если у вас есть портативный VPN-роутер, все ваши устройства будут запоминаться и подключаться к сети автоматически. Таким образом, в каждом новом гостиничном номере, коворкинге и где угодно еще достаточно будет включить VPN-роутер, и все остальные ваши устройства сразу смогут использовать защищенное подключение.
Да, при подключении к общественным сетям Wi-Fi в гостиницах и не только рекомендуется использовать портативный VPN-роутер.
Публичные сети Wi-Fi в гостиницах могут быть менее защищенными, что делает ваш трафик уязвимым перед такими угрозами, как взлом или прослушивание. VPN-роутер зашифрует ваше интернет-соединение и скроет IP-адрес, не позволяя посторонним следить за вашей активностью в Сети.
В отличие от подключения к VPN через отдельное приложение, VPN-роутер позволяет мгновенно и автоматически защитить все подключенные устройства. Это очень удобно и всегда кстати, если вы путешествуете!
Конкретные инструкции по установке зависят от модели роутера и VPN-сервиса, который вы используете. В целом говоря, вам нужен портативный роутер, поддерживающий VPN-соединения (например, Aircove Go), а также подписка на VPN-сервис, позволяющий настроить подключение через роутер.
Да, если вы используете Aircove дома, вам нужны услуги провайдера для подключения к Интернету. Именно интернет-провайдер дает вашему дому доступ в Сеть, тогда как Aircove предоставляет доступ к Интернету всем вашим устройствам, подключенным к этому роутеру.
Да, если вы хотите смотреть потоковые трансляции. Aircove и Aircove Go не включают в себя подписку на сервисы потоковых трансляций. Если у вас нет учетной записи Netflix, HBO, Hulu, Prime Video или любого другого аналогичного платного сервиса, вам придется создать ее отдельно.
Нет, Aircove/Aircove Go — это отдельные устройства, где весь беспроводной трафик и запросы проходят через одну точку доступа. Если у вас есть существующая меш-система, вы можете подключить Aircove/Aircove Go к одному из узлов с наивысшей концентрацией устройств, чтобы защитить их с помощью VPN.
Как показало наше тестирование, без VPN-подключения высокопроизводительный четырехъядерный процессор Aircove/Aircove Go позволяет развить скорость скачивания до 910 Мбит/с при использовании проводного и до 615 Мбит/с при использовании беспроводного соединения соответственно.
При использовании VPN Aircove/Aircove Go позволяет скачивать файлы на скорости до 180 Мбит/с для нескольких устройств одновременно. (Для справки: для просмотра потоковых трансляций в формате 4K требуется скорости загрузки 25 Мбит/с, в формате HD — 5 Мбит/с.)
При использовании Wi-Fi Link Aircove Go предлагает скорость до 250 Мбит/с. Использование функции Wi-Fi Link может ограничить скорость, так как она «удваивает» дистанцию между вашим устройством и Интернетом при использовании Wi-Fi.
Максимальные показатели рассчитываются для идеальных условий эксплуатации. Фактический диапазон и эффективность работы зависят от интернет-провайдера, размера и планировки дома, количества подключенных устройств, использованных при строительстве материалов и наличия препятствий для сигнала.
У ExpressVPN есть VPN-серверы в 105 странах, включая Великобританию, США, Канаду, Австралию и не только. См. полный список локаций VPN-серверов.
Команда ExpressVPN постоянно думает о защите наших клиентов. Мы не просто стремимся создавать максимально конфиденциальные и защищенные приложения и системы, но также регулярно приглашаем независимых аудиторов проверить их соответствие всем нашим заявлениям об уровне качества услуг. Это один из лучших способов доказать, что пользователи действительно могут доверить вопрос защиты своих данных нашим сервисам. Вот полный список проведенных проверок и подробные отчеты.
ExpressVPN предлагает множество справочных материалов на любые темы: от установки и использования до устранения неполадок. Если вам нужна дополнительная помощь, служба поддержки ExpressVPN ждет вас 24/7.
Да, Aircove/Aircove Go совместим с такими популярными игровыми консолями, как PlayStation и Xbox. Просто подключите игровые устройства к Wi-Fi маршрутизатору Aircove, чтобы насладиться преимуществами ExpressVPN.