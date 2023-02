TLC (The Learning Channel) — это американский кабельный телеканал, где реалити-шоу «Я вешу 300 кг» выходит в эфире с 2012 года. Вы сможете посмотреть все сезоны «Я вешу 300 кг», включая последний, на сайте go.tlc.com или через приложение TLC GO. Обратите внимание, что для доступа к трансляции вам потребуется подписка на услуги кабельного или спутникового) телевидения, также вы можете воспользоваться сервисом беспроводного вещания.

