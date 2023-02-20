Где смотреть реалити-шоу «Я вешу 300 кг» Где смотреть реалити-шоу «Я вешу 300 кг»
Доктор Нозардан вернулся вместе с новой группой людей, желающих изменить свою жизнь. Читайте дальше, чтобы узнать про все способы посмотреть 11-й сезон реалити-шоу «Я вешу 300 кг» онлайн.
Чему посвящено шоу «Я вешу 300 кг»?
«Я вешу 300 кг» — это американское реалити-шоу, в котором страдающие от болезненной тучности люди пытаются сбросить вес. В этом их наставляет и поддерживает доктор Юнон Нозардан. Каждый эпизод шоу показывает один год из жизни отдельного пациента, включая попытки похудеть и достигнутые результаты.
Когда выходит новый сезон «Я вешу 300 кг»?
Премьера 11-го сезона реалити-шоу «Я вешу 300 кг» состоялась 2 февраля 2023 года в 4 утра (МСК). Все следующие эпизоды шоу будут выходить в эфир ежеднедельно в то же время.
Где можно смотреть онлайн шоу «Я вешу 300 кг»
«Я вешу 300 кг» доступно в каталоге кабельной телесети TLC. Эпизоды этого реалити-шоу также становятся доступными на Discovery+ прямо в день премьеры. Если же вы хотели бы наслаждаться премьерами, не оформляя для этого подписку на услуги кабельного ТВ, к вашим услугам Philo, YouTube TV и Hulu + Live TV — все эти сервисы также открывают доступ к контенту TLC.
Смотрите «Я вешу 300 кг» на TLC
TLC (The Learning Channel) — это американский кабельный телеканал, где реалити-шоу «Я вешу 300 кг» выходит в эфире с 2012 года. Вы сможете посмотреть все сезоны «Я вешу 300 кг», включая последний, на сайте go.tlc.com или через приложение TLC GO. Обратите внимание, что для доступа к трансляции вам потребуется подписка на услуги кабельного или спутникового) телевидения, также вы можете воспользоваться сервисом беспроводного вещания.
Как смотреть «Я вешу 300 кг» на Discovery Plus
Discovery+ — это онлайн-сервис потоковых трансляций от канала The Discovery Channel. Фанаты реалити-шоу «Я вешу 300 кг» могут смотреть все эпизоды (а также прошлые сезоны) на Discovery+ в тот же день, когда они выходят в эфир на канале TLC, причем сервис также предоставляет семидневный пробный период. В настоящий момент Discovery+ доступен в США, Британии, Дании, Финляндии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции и Испании.
Смотрите «Я вешу 300 кг» на Philo
Сервис Philo открывает доступ к 60+ каналов в режиме прямого эфира, в том числе к TLC. Более того, по запросу вы сможете посмотреть здесь все прошлые выпуски реалити-шоу «Я вешу 300 кг». Также сервис предоставляет 7-дневный бесплатный пробный период.
Смотрите «Я вешу 300 кг» на YouTube TV
YouTube TV также открывает доступ к контенту различных развлекательных каналов, в том числе «Я вешу 300 кг». В частности, здесь доступны как все прошлые сезоны реалити-шоу «Я вешу 300 кг», так и все эпизоды текущего 11-го сезона. Сервис предоставляет 7-дневный пробный период, однако для доступа к трансляциям вам может потребоваться действительный почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Смотрите «Я вешу 300 кг» на Hulu + Live TV
Hulu + Live TV — это популярный беспроводной сервис, открывающий доступ к различным телеканалам, в том числе к TLC. Просто введите в форму поиска "TLC", чтобы получить доступ к соответствующему контенту, но учтите, что при регистрации вам может потребоваться указать соответствующий почтовый индекс США (например, 30301 или 11222).
Если вы хотели бы посмотреть прошлые сезоны, на Hulu доступны первые два сезона «Я вешу 300 кг», также сервис предоставляет 30-дневный бесплатный пробный период.
ЧаВо: «Я вешу 300 кг»
«Я вешу 300 кг» — это шоу со сценарием?
Продюссеры утверждают, что никакого сценария в этом реалити-шоу не используется, однако фанаты испытывают на этот счет определенные сомнения. Стивен Ассанти (один из участников шоу), заявил в 2018 году , что актерской игры в «Я вешу 300 кг» действительно нет, но зато ключевые моменты могут сниматься и пересниматься ровно до тех пор, пока продюссеры не останутся довольны. Таким образом, это обычное «реалити-шоу».
Можно ли смотреть «Я вешу 300 кг» на Netflix или Hulu?
На Netflix — точно нет, однако реалити-шоу «Я вешу 300 кг» доступно в каталогах Hulu. Первые два сезона можно найти в обычной версии Hulu, а прямые трансляции эпизодов нового сезона есть в каталоге Hulu + Live TV.
Сколько сезонов «Я вешу 300 кг» доступно в каталоге Hulu?
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