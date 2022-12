[ru-RU] What’s with the gold glasses on Love Is Blind?

Вы можете любить их или ненавидеть, но фанаты уже давно говорят о фирменных золотых металлических бокалах для вина. Создатель шоу «Слепая любовь» Крис Коэлен прокомментировал: «Когда вы включаете шоу, вы знаете, что это наше шоу. Это очень подлинное и действительно правдивое следование путешествиям этих людей, но мне нравится, что у нас есть своего рода связь с этим в очень легкой форме». Помимо эстетики, бокалы также непрозрачны, что значительно облегчает съемку, сохраняя ощущение непрерывности между дублями.