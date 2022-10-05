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Где смотреть шоу «Слепая любовь» онлайн

Где смотреть шоу «Слепая любовь»

Реалити-шоу «Слепая любовь», или «Любовь слепа» (англ. Love is Blind) возвращается для очередного романтического и драматического сезона! Узнайте, как смотреть все эпизоды шоу онлайн.

О чем шоу «Слепая любовь»?

«Слепая любовь» — это реалити-шоу о свиданиях, в котором одинокие люди общаются и создают романтические отношения... не видя друг друга. Шоу ведут Ник и Ванесса Лаше. Пятнадцать женщин и 15 мужчин ходят на свидания с представителями противоположного пола, находясь в звукоизолированных кабинках, и не имеют ни малейшего представления о том, как выглядит их спутник.

Свадебная картинка

По мере сближения участники шоу могут сделать предложение тому, кто им понравился. Если предложение будет принято и пара обручится, они отправятся в романтический медовый месяц. Только там они впервые увидят друг друга и смогут проверить, действительно ли есть искра в их отношениях!

Фотография помолвки

Дата выхода 3 сезона шоу «Слепая любовь»

Все эпизоды 3 сезона сериала «Слепая любовь» уже выпущены и доступны для просмотра. Премьера первых четырех эпизодов 3 сезона шоу состоялась 19 октября 2022 года в 3 часа ночи по восточному времени, а последующие эпизоды выходили еженедельно. Финальный эпизод сезона вышел 9 ноября.

Фотография друзей, смотрящих потоковое видео

Где можно посмотреть шоу «Слепая любовь» онлайн?

Все три сезона реалити-шоу «Слепая любовь» доступны исключительно на Netflix.

Кто принимает участие в 3 сезоне шоу «Слепая любовь»?

3 сезон шоу «Слепая любовь» | Объявление участников | Netflix

Вот полный список участников 3-го сезона шоу «Любовь слепа»:

Мужчины

  • Эндрю, исполнительный директор

  • Энтони, адвокат

  • Бартиз, старший аналитик

  • Бреннан, инженер по очистке воды

  • Коул, риэлтор

  • Дакота, аэрокосмический инженер

  • Дейл, студент факультета кибербезопасности

  • ДаВонте, тренер по фитнесу

  • Джулиан, управляющий директор по операциям

  • Мэтт, менеджер по продаже частных чартеров

  • Нэш, риэлтор

  • Сикиру, инженер по обработке данных

  • Симмер, директор по маркетинговым технологиям

  • Тони, представитель по продажам медицинского оборудования

  • Зак, студент-медик/менеджер внутреннего контроля качества

Женщины

  • Алекса, владелец страхового агентства

  • Аманда, стилист

  • Эшли, хиропрактик

  • Бранниган, медсестра в отделении реанимации

  • Шарита, визажист

  • Челси, менеджер по работе с клиентами

  • Коллин, балерина и цифровой PR-стратег

  • Джесс, старший продюсер мероприятий

  • Калекия, медсестра в отделении интенсивной терапии

  • Ким, учительница и тренер

  • Лорен, представитель по продажае медицинского оборудования 

  • Нэнси, инвестор в недвижимость

  • Рэйвен, инструктор по пилатесу

  • Валери, дерматолог

  • Занаб, риэлтор


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