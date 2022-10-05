Где смотреть шоу «Слепая любовь»
Реалити-шоу «Слепая любовь», или «Любовь слепа» (англ. Love is Blind) возвращается для очередного романтического и драматического сезона! Узнайте, как смотреть все эпизоды шоу онлайн.
О чем шоу «Слепая любовь»?
«Слепая любовь» — это реалити-шоу о свиданиях, в котором одинокие люди общаются и создают романтические отношения... не видя друг друга. Шоу ведут Ник и Ванесса Лаше. Пятнадцать женщин и 15 мужчин ходят на свидания с представителями противоположного пола, находясь в звукоизолированных кабинках, и не имеют ни малейшего представления о том, как выглядит их спутник.
По мере сближения участники шоу могут сделать предложение тому, кто им понравился. Если предложение будет принято и пара обручится, они отправятся в романтический медовый месяц. Только там они впервые увидят друг друга и смогут проверить, действительно ли есть искра в их отношениях!
Дата выхода 3 сезона шоу «Слепая любовь»
Все эпизоды 3 сезона сериала «Слепая любовь» уже выпущены и доступны для просмотра. Премьера первых четырех эпизодов 3 сезона шоу состоялась 19 октября 2022 года в 3 часа ночи по восточному времени, а последующие эпизоды выходили еженедельно. Финальный эпизод сезона вышел 9 ноября.
Где можно посмотреть шоу «Слепая любовь» онлайн?
Все три сезона реалити-шоу «Слепая любовь» доступны исключительно на Netflix.
Кто принимает участие в 3 сезоне шоу «Слепая любовь»?
Вот полный список участников 3-го сезона шоу «Любовь слепа»:
Мужчины
Эндрю, исполнительный директор
Энтони, адвокат
Бартиз, старший аналитик
Бреннан, инженер по очистке воды
Коул, риэлтор
Дакота, аэрокосмический инженер
Дейл, студент факультета кибербезопасности
ДаВонте, тренер по фитнесу
Джулиан, управляющий директор по операциям
Мэтт, менеджер по продаже частных чартеров
Нэш, риэлтор
Сикиру, инженер по обработке данных
Симмер, директор по маркетинговым технологиям
Тони, представитель по продажам медицинского оборудования
Зак, студент-медик/менеджер внутреннего контроля качества
Женщины
Алекса, владелец страхового агентства
Аманда, стилист
Эшли, хиропрактик
Бранниган, медсестра в отделении реанимации
Шарита, визажист
Челси, менеджер по работе с клиентами
Коллин, балерина и цифровой PR-стратег
Джесс, старший продюсер мероприятий
Калекия, медсестра в отделении интенсивной терапии
Ким, учительница и тренер
Лорен, представитель по продажае медицинского оборудования
Нэнси, инвестор в недвижимость
Рэйвен, инструктор по пилатесу
Валери, дерматолог
Занаб, риэлтор
Чаво
«Слепая любовь» — это постановочное шоу?
По словам организаторов и участников, шоу «Любовь слепа» не имеет сценария. Тем не менее, продюсеры шоу могут направлять его в определенное русло, так же как и участники могут играть на публику ради развлечения (или чтобы покрасоваться перед камерой). Короче говоря, шоу может быть не совсем реальным, но любовь между парами вполне может стать таковой!
Долго ли продержались пары из шоу «Слепая любовь»?
Отношения во многих парах не сложились, хотя есть и несколько удачных пар, например, Лорен и Кэмерон из первого сезона.
[ru-RU] What’s with the gold glasses on Love Is Blind?
Вы можете любить их или ненавидеть, но фанаты уже давно говорят о фирменных золотых металлических бокалах для вина. Создатель шоу «Слепая любовь» Крис Коэлен прокомментировал: «Когда вы включаете шоу, вы знаете, что это наше шоу. Это очень подлинное и действительно правдивое следование путешествиям этих людей, но мне нравится, что у нас есть своего рода связь с этим в очень легкой форме».
Помимо эстетики, бокалы также непрозрачны, что значительно облегчает съемку, сохраняя ощущение непрерывности между дублями.
Оплачивает ли Netflix свадьбы шоу «Слепая любовь»?
По словам создателя реалити-шоу Криса Коэлена, Netflix оплачивает свадьбы. На сегодняшний день было сыграно в общей сложности 6 свадеб.
Являются ли браки в шоу «Слепая любовь» законными?
Короткий ответ: да. Создатель шоу «Любовь слепа» Крис Коэлен подтвердил, что браки заключаются по-настоящему и имеют юридическую силу.
Можно ли посмотреть на Amazon Prime шоу «Слепая любовь»?
На Amazon Prime есть другое реалити-шоу с таким же названием «Слепая любовь», но оно не связано с шоу Netflix. В том шоу показывают первые свидания геев-мужчин, которые проходят вслепую. На Amazon Prime можно также посмотреть и другие реалити-шоу, например «Виза Невесты. Виза Жениха» (англ. 90 Day Fiancé) и «Топ-модель по-американски» (англ. America's Next Top Model).
Можно ли посмотреть шоу «Слепая любовь» на Hulu?
Hulu не транслирует шоу «Слепая любовь», но там можно посмотреть другие реалити-шоу, например, «Королевские гонки Ру Пола» (англ. RuPaul's Drag Race), «Холостяк» (англ. The Bachelor) и «Выживший» (англ. Survivor).
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