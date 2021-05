Obtenha a melhor VPN da GeForce Now para jogos

GeForce Now preço e jogos

A GeForce Now tem duas opções de assinatura, a assinatura padrão (gratuita) e a assinatura Founding (4,99 USD por mês ou 24,95 USD por seis meses). A assinatura gratuita concede aos jogadores acesso aos servidores da GeForce Now por um máximo de uma hora de cada vez, enquanto os membros da assinatura Founding podem jogar por até seis horas. Os membros do plano Founding também são colocados na frente de uma fila no início de um jogo, enquanto os membros padrão podem experimentar tempos de espera mais longos, dependendo da disponibilidade do servidor.