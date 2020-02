Hadopi, CNIL… O ambiente francês

O tempo gasto online pelos franceses multiplicou-se por 4 em 10 anos (Médiamétrie).

Com o crescimento do uso da internet, o governo francês respondeu com o Hadopi. Esta autoridade pública, criada em 2009, tem como objetivo proteger a propriedade intelectual online. Em 2020, ela irá se juntar com a CSA, o regulador francês da televisão e da rádio, com a nova agência conhecida como Arcom.

A outra autoridade pública criada pelo governo é a CNIL, que representa a Comissão Nacional de Informática e Liberdade. Seu objetivo é proteger seus dados online e lutar pela liberdade individual que pode ser ameaçada pelo progresso tecnológico, como o reconhecimento facial.

Embora a CNIL seja muito ativa, ela não pode lutar contra todos. É por isso que os cidadãos também devem tomar suas próprias ações, usando uma VPN, escolher senhas mais fortes, visitando sites protegidos por HTTPS, e assim por diante.