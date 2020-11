Como usar um Teste de Velocidade da VPN para downloads rápidos

Latência é o tempo que leva para um pacote de dados do seu dispositivo alcançar o local do servidor VPN, medido em milissegundos (ms). As localizações do servidor que estão mais distantes da sua localização real geralmente terão maior latência. Quanto menor a latência, melhor para sua conexão.

A Velocidade de Download é uma medida da taxa de transferência de dados em kilobits por segundo (kbps). Quanto maior a velocidade de download, melhor para sua conexão.

Você pode atingir diferentes níveis de qualidade de streaming de vídeo com diferentes velocidades de download.