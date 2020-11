VPN para Twitter: Desbloqueie o Twitter em 3 etapas

Governos e escolas bloqueiam o Twitter

Alguns governos, principalmente na Ásia e no Oriente Médio, usam firewalls e leis de censura para controlar o fluxo de informações entre seus cidadãos, especialmente em momentos de conflito social e político. Seu provedor de serviços de internet (ISP) pode bloquear o Twitter para cumprir os desejos do governo. Algumas escolas colocam firewalls e filtros de conteúdo para evitar que os alunos acessem recursos valiosos no Twitter. E em alguns países, como Alemanha e França, certos conteúdos são ocultados no Twitter para ficar de acordo com leis locais.

Mas bloquear o Twitter é um ataque direto à sua liberdade de expressão. Recupere sua liberdade de dizer o que pensa com uma VPN.