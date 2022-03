Serviço de proxy VPN da Ucrânia

As VPNs são legais na Ucrânia, o que significa que as pessoas podem baixar e usar livremente o software. O país está, no entanto, amplamente sujeito à censura na Internet.

Os servidores otimizados da ExpressVPN oferecem velocidade e segurança e são compatíveis com serviços de streaming, como Netflix , Zattoo , Indigo e muito mais *. Contorne as restrições regionais e faça streaming de todo o conteúdo que você deseja no conforto de sua casa.

