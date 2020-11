Por que usar um proxy do México?

A internet mexicana tem mais de 58 milhões de usuários, representando 45% da população total. Isso é mais de 100% de aumento na penetração da internet nos últimos dez anos. Infelizmente, ameaças digitais como vigilância do governo, retenção de dados, e incidentes envolvendo hackers cresceram em proporção igual.

É por isso que é mais importante do que nunca para os usuários de internet no México usar uma VPN (rede privada virtual) para se protegerem. A ExpressVPN adiciona criptografia AES de 256 bits e tunelamento VPN seguro para sua conexão com a internet, tornando o seu tráfego na internet ilegível para hackers e provedores de serviços de internet no México ou em qualquer outro lugar.

O melhor de tudo, a ExpressVPN esconde seu endereço IP, adicionando outra camada de privacidade e anonimato a tudo o que você faz online. Você pode usar a ExpressVPN para obter um endereço IP mexicano de fora do México ou obter um endereço IP nos Estados Unidos dentro do México. Ou escolher entre 160 localizações em 94 países em todo o mundo.

