FAQ: Acesse o Facebook com uma VPN

Por que não consigo acessar o Facebook?

Há três razões pelas quais você pode não ser capaz de acessar o Facebook:

Você está conectado em um país que bloqueia o Facebook e outros sites de mídia social

Você está conectado a uma rede que bloqueia o Facebook por razões de segurança

Você trabalha ou estuda em uma instituição que não permite o acesso ao Facebook

Não tem problema usar uma VPN?

Usar uma VPN é perfeitamente legítimo – milhões de pessoas em todo o mundo acessam a Internet através de uma VPN todos os dias. As redes VPN são utilizadas pelas empresas para proteger dados de negócios confidenciais e os consumidores usam VPNs o tempo todo para acessar sites censurados como o Facebook.

Saiba mais sobre por que uma VPN é mais segura e confiável do que servidores proxy gratuitos.

Posso acessar o Facebook de qualquer lugar?

Sim! Uma VPN permite que você acesse o Facebook a partir de qualquer lugar do mundo

Se você for viajar para um país onde você acha que Facebook pode ser bloqueado, se inscreva na ExpressVPN antes de partir para garantir que você pode acessar todas as suas redes sociais e sites de streaming onde quer que esteja.

Posso desbloquear o Facebook na escola?

Claro! Com uma VPN, você pode acessar o Facebook sem ter que se preocupar com as restrições de Internet locais. Basta conectar-se a um servidor ExpressVPN seguro em outro local onde o Facebook ainda está disponível, e você terá acesso instantaneamente.

De que outras maneiras uma VPN me ajuda a usar o Facebook?

Além de ajudar você acessar o Facebook a partir de qualquer lugar do mundo, uma VPN permite você se comunicar com os seus amigos com privacidade e segurança.

Muitas redes Wi-Fi locais deixam seus dados expostos a terceiros, permitindo que outras pessoas vejam o que você compartilha on-line. No entanto, uma VPN criptografa o tráfego do seu dispositivo, protegendo-o de curiosos e hackers.

Que outros sites que eu posso acessar com uma VPN?

Depois que tiver acesso à VPN, não é apenas o Facebook que fica disponível para você em qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar outros sites censurados como Google, Gmail, YouTube e Twitter.