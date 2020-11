Garanta a sua privacidade na Internet

Acesse hotspots de Wi-Fi públicos com facilidade e proteja seus dados de comunicação com a ExpressVPN. A ExpressVPN permite o acesso a um endereço IP de um servidor diferente, bem como ajuda a garantir que todos os dados de comunicação transmitidos serão criptografados. Na ExpressVPN, estamos totalmente focados na proteção da sua privacidade online e não controlamos suas atividades de navegação em Portugal, no Reino Unido ou em qualquer outro lugar do mundo. Aproveite uma experiência de Internet segura, não importa onde você está, com a ExpressVPN.