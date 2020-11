Como uma VPN funciona

A ExpressVPN é um serviço confiável de rede privada virtual (VPN) que melhora sua segurança online. A ExpressVPN permite que você navegue em segurança com um endereço IP diferente e criptografe sua conexão com a Internet para que outros não vejam seus dados enquanto estiver em trânsito, esteja você em Varsóvia, Breslávia ou no exterior.

Usar a ExpressVPN significa que o seu provedor de serviços de Internet (ISP) só vê o tráfego criptografado passar para nossos servidores, portanto, ele não pode ver seus dados de navegação e rastrear os sites que você visitou. É uma ótima maneira de dar à sua conexão uma camada adicional de segurança a um preço que você pode pagar.