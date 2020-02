Em que dispositivos posso assistir à fubo?

Se você estiver em um computador, é possível transmitir diretamente do site da fuboTV enquanto estiver usando ExpressVPN para Windows, Mac ou Linux (para obter melhores resultados, use nossa extensão de navegador para Chrome ou Firefox). Se você estiver no Android, iOS, Fire TV Stick ou Android TV, é preciso baixar os aplicativos ExpressVPN e fuboTV.

Outros dispositivos, como Apple TV, Roku ou Chromecast, podem transmitir a fuboTV através de um computador, tablet ou smartphone. Ou, para simplificar as coisas: qualquer dispositivo, incluindo smart TVs e consoles de games, pode se beneficiar de uma VPN conectando-se à Internet através de um roteador executando a ExpressVPN.

Visite os tutoriais de configuração da ExpressVPN para encontrar a solução certa para o seu dispositivo.