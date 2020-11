Protégez votre vie privée sur Internet

Utilisez ExpressVPN lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi non fiables et vous ne compromettrez jamais vos données. ExpressVPN vous fournit une connexion sécurisée pour empêcher aux pirates et aux espions d'accéder aux données envoyées depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Nous nous assurons que votre localisation, votre activité de navigation et vos données de trafic Internet restent sécurisés, que vous soyez chez vous à Taïwan ou n'importe où à l'étranger.