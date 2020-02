På hvilke enheter kan jeg se på fubo?

Hvis du er på en PC, kan du strømme direkte fra fuboTVs nettside mens du bruker ExpressVPN for Windows, Mac eller Linux (for best resultat, bruk nettleserutvidelsen vår for Chrome eller Firefox). Hvis du er på Android, iOS, Fire TV Stick eller Android TV, vil du måtte laste ned ExpressVPN- og fuboTV-appene.

Andre enheter som Apple TV, Roku eller Chromecast, kan kunne motta fuboTV-signaler som castes fra en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon. Eller bare gjør det enkelt: Enhver enhet, inkuldert smart-TV-er og spillkonsoller, kan få fullstendige VPN-fordeler ved å koble til internett via en ruter som kjører ExpressVPN.

Besøk ExpressVPNs konfigurasjonsveiledninger for å finne den rette løsningen for din enhet.