Oglądaj fubo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Pakiety standardowe i dodatkowe fuboTV są dostępne tylko dla użytkowników posiadających adres IP w Stanach Zjednoczonych. Upewnij się, że wybierasz lokalizację serwera VPN w Stanach Zjednoczonych, gdy ExpressVPN jest włączony. Dzięki temu będziesz oglądać to, co chcesz z zachowaniem bezpiecześtwa, prywatności i bez "dławienia".

Kanadyjscy widzowie mają dostęp do podstawowego pakietu fuboTV, który obejmuje beIN Sports Canada, Fight Network i Fantasy Sports Network. Jeśli jesteś w Kanadzie, to połącz się z najbliższą lokalizacją serwera VPN w Kanadzie, aby streamować kanały w tym pakiecie.

Zobacz pełną listę 160 lokalizacji serwerów VPN w 94 krajach.