Holen Sie sich das beste nvidia GeForce Now-VPN fürs Gaming

Preise und Spiele von GeForce Now

GeForce Now bietet zwei Optionen für die Mitgliedschaft: die Gratis-Mitgliedschaft (kostenlos) und die Priority-Mitgliedschaft für 9,99 € im Monat bzw. 99,99 € im Jahr. Mit der kostenlosen Mitgliedschaft bekommen die Spieler maximal eine Stunde am Tag Zugriff auf die GeForce Now-Server. Priority-Mitglieder hingegen können bis zu sechs Stunden spielen. Außerdem erhalten Priority-Mitglieder auch bei Beginn eines Games einen Platz vorne in der Warteschlange, wohingegen Spieler mit der Gratis-Mitgliedschaft je nach Server-Verfügbarkeit möglicherweise länger warten müssen.