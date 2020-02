FAQ: Mit einem VPN auf Facebook zugreifen

Warum kann ich nicht auf Facebook zugreifen?

Es gibt drei Gründe, warum Sie auf Facebook nicht zugreifen können:

Sie verbinden sich von einem Land aus, das Facebook und andere Seiten sozialer Medien sperrt

Sie verbinden sich von einem Netzwerk aus, das Facebook aus Sicherheitsgründen sperrt

Sie arbeiten oder studieren in einer Institution, die keinen Zugriff auf Facebook erlaubt

Ist es in Ordnung, ein VPN zu nutzen?

Die Nutzung eines VPNs ist völlig legitim - Millionen von Menschen auf der Welt greifen täglich über ein VPN auf das Internet zu. VPN Netzwerke werden von Unternehmen genutzt, um sensible Unternehmensinformationen zu sichern. Konsumenten nutzen VPNs ständig, um Zugriff auf zensierte Seiten wie Facebook zu erhalten.

Erfahren Sie mehr darüber, warum ein VPN sicherer und zuverlässiger als kostenlose Proxy-Server ist.

Kann ich von überall aus auf Facebook zugreifen?

Ja! Ein VPN erlaubt es Ihnen, auf Facebook von überall auf der Welt aus zuzugreifen.

Reisen Sie in ein Land, in dem Facebook eventuell gesperrt sein könnte, registrieren Sie sich bei ExpressVPN vor Ihrer Abreise, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf all Ihre sozialen Medien und Streaming Webseiten haben werden, wo auch immer es hingeht.

Kann ich Facebook in der Schule entsperren?

Natürlich! Mit einem VPN können Sie auf Facebook zugreifen, ohne sich um lokale Internetbeschränkungen sorgen zu müssen. Verbinden Sie sich einfach mit einem sicheren ExpressVPN-Server an einem anderen Ort, an dem Facebook noch verfügbar ist, und Sie haben sofort Zugriff.

Wie hilft ein VPN noch bei der Nutzung von Facebook?

Abgesehen davon, dass es Ihnen Zugang zu Facebook von überall auf der Welt aus verleiht, können Sie mit einem VPN privat und sicher mit Freunden kommunizieren.

Viele lokale WLAN-Netzwerke überlassen Dritten freien Zugriff auf Ihre Daten und ermöglichen es anderen, das von Ihnen online Geteilte zu zeigen. Ein VPN jedoch verschlüsselt den Datenverkehr Ihres Gerätes und hält ihn fern von Spionen und Schnüfflern.

Auf welche weiteren Seiten kann ich mit einem VPN zugreifen?

Sobald Sie VPN Zugriff haben, ist nicht nur Facebook weltweit für Sie verfügbar. Sie können auch auf andere gesperrte Seiten wie Google, Google Mail, YouTube und Twitter zugreifen.