Wie ein VPN funktioniert

Egal, wohin Sie reisen, Ihre Sicherheit im Netz ist wichtig. Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) bietet erhöhte Online-Sicherheit, indem es beim Verbinden mit dem Internet Ihre IP-Adresse verbirgt und indem es Ihre Verbindung verschlüsselt, um Ihren Internetverkehr vor neugierigen Blicken zu schützen.

Wenn Sie sich mit ExpressVPN mit dem Internet verbinden, sieht Ihr Internetanbieter nur verschlüsselten Datenverkehr, der an unsere Server übertragen wird. Die Verschlüsselung verhindert, dass Ihr Surfverhalten und die Daten Ihres Internetverkehrs von Außenstehenden überwacht und in Gefahr gebracht werden können. Warum also ungeschützt surfen? Die ExpressVPN-Lösung bietet ein hohes Maß an Netzsicherheit zu einem erschwinglichen Preis.