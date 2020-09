2. Verschlüsseln Sie Ihr Smartphone

In Großstädten auf der ganzen Welt konnten in den vergangenen Jahren "epidemieartige" Ausmaße an Smartphonediebstählen beobachtet werden. Sie können die Wirksamkeit eines Diebstahls von Mobiltelefonen mindern, indem Sie Ihr Smartphone verschlüsseln. Wenn die Diebe Ihr Telefon und Ihre Informationen nicht freischalten können, besteht kein Grund zum Stehlen! Folgen Sie diesen schrittweisen Anweisungen, um eine leistungsstarke Verschlüsselung auf iOS und Android einzurichten.