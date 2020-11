Twitter VPN: Entsperrt Twitter in 3 Schritten

Schulen und Regierungen blockieren Twitter

Einige Regierungen, insbesondere in Asien und im Mittleren Osten, nutzen Firewalls und Zensurgesetze, um den Informationsfluss unter ihren Bürgern zu kontrollieren, vor allem in Zeiten sozialer und politischer Unruhen. Ihr Internetanbieter könnte Twitter blockieren, um den Wünschen der Regierung gerecht zu werden. Und Schulen stellen Firewalls und Content-Filter auf, um Schüler daran zu hindern, über Twitter auf wertvolle Ressourcen zuzugreifen. Und in einigen Ländern, wie Deutschland und Frankreich, werden bestimmte Inhalte von Twitter ausgeblendet, um Gesetzen vor Ort zu entsprechen.

Aber die Sperrung von Twitter ist eine direkte Verletzung der Meinungsfreiheit. Holen Sie sich Ihre Meinungsfreiheit mit einem VPN zurück.