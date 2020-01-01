Google Chromecast için ExpressVPN: 1 Numaralı Chromecast VPN'i

ExpressVPN her şeyden önce bir gizlilik şirketidir ve bu nedenle hiçbir aktivite kaydı ve bağlantı kaydı tutmaz. ExpressVPN ayrıca, herhangi birinin belirli bir ağ etkinliğini veya davranışını tek bir kullanıcıya kadar izlemesine izin verecek hiçbir veriyi saklamaz. ExpressVPN’in gizliliğe bağlılık ve kayıt politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.