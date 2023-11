Google Chromecast är en liten enhet som du sätter in i din TV:s HDMI-uttag. Den ansluter till ditt internet hemma och gör att du kan använda massor av olika appar på din TV för att streama gratis och betalt innehåll från tjänster som Amazon Prime Video , Google Home, Netflix , HBO Now , YouTube , Plex och BBC iPlayer .

Need help? Chat with us!