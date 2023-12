Router VPN

Router wirtualny

Korzystanie z routera wirtualnego oznacza udostępnianie połączenia ExpressVPN z komputera. Możesz liczyć na te same korzyści, co w przypadku używania routera VPN, ale nie będziesz potrzebować dodatkowego sprzętu poza komputerem. Twój komputer musi być włączony, a jego konfiguracja może być nieco bardziej skomplikowana. Zobacz, jak to zrobić tutaj .

Dublowanie zawartości ekranu na TV

Za pomocą Chromecast możesz odtwarzać programy lub filmy ze smartfonu lub komputera z dostępem do VPN bezpośrednio na swoim telewizorze. Odwiedź naszą stronę pomocy technicznej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Możliwe, że jest to najprostszy sposób na wykorzystanie VPN do streamingu na telewizorze. Zadziała nawet podczas odwiedzin przyjaciół w ich domu, nawet jeśli nie mają ExpressVPN.