ExpressVPN для Google Chromecast: VPN №1 для Chromecast
- Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
- Доступ к контенту Chromecast для США из любой точки мира
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
- Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
- Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
- Доступ к контенту Chromecast для США из любой точки мира
- Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
- Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
Используйте Chromecast c VPN, чтобы улучшить качество потоковых трансляций.
3 способа использовать ExpressVPN c Google Chromecast
VPN-роутер
Установите приложение ExpressVPN на своем роутере, чтобы получить все VPN-преимущества безопасности и конфиденциальности при работе с Chromecast (и любым другим устройством вашей домашней сети). Пока ваш роутер подключен к VPN, вы можете использовать Chromecast и другие сетевые устройства так, как если бы вы находились в другой стране.
Виртуальный роутер
Использование виртуального роутера означает, что ваш ПК с Windows, подключенный к ExpressVPN, будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с VPN-роутером, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать здесь.
Передача на ТВ
С помощью Chromecast вы сможете передавать трансляцию со смартфона или компьютера, подключенных к VPN, прямо на экран телевизора. Подробные инструкции можно найти в нашем справочном центре. Возможно, это самый простой способ использования VPN для просмотра потоковых трансляций на ТВ, но он подходит не для всех сервисов и устройств. Этим методом также можно воспользоваться в гостях у друзей, не имеющих подписки на ExpressVPN.
Видео: как использовать подключенный к ExpressVPN роутер для Chromecast
Для всех моделей Chromecast
Подключитесь к ExpressVPN, чтобы расширить возможности:
Chromecast 1-го поколения
Chromecast 2-го поколения
Chromecast Ultra
Chromecast 3-го поколения
Ищете VPN для ТВ-приставки или игровой консоли? Установив ExpressVPN на роутер, вы сможете защитить все устройства вашей домашней сети. Вы также сможете воспользоваться нашей функцией MediaStreamer для работы с PlayStation, Apple TV, Xbox и Nintendo Switch.
Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN
Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.
Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!
Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.
Часто задаваемые вопросы
Что такое Chromecast?
Google Chromecast — это небольшая приставка, подключающаяся через порт HDMI к телевизору. Она позволит вам подключиться к домашней интернет-сети и запускать на ТВ различные приложения для потоковых трансляций, чтобы смотреть как бесплатный, так и платный контент от Amazon Prime Video, Google Home, HBO Now, YouTube, Plex, and BBC iPlayer.
Можно ли получить доступ к контенту Chromecast для США с помощью VPN?
Контент и приложения Chromecast зависят от местонахождения пользователя. Вы получите максимум возможностей, зарегистрировав американскую учетную запись Chromecast. Это можно сделать, даже если вы находитесь за пределами этой страны — просто подключитесь к одной из наших серверных локаций в США. Вам, возможно, потребуется ввести американский почтовый индекс. Подробнее читайте на нашей странице по настройке Chromecast.
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Да! ExpressVPN можно использовать практически на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны, телевизоры Smart TV, потоковые медиаплееры и игровые приставки. Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств и одновременно подключить до восьми из них к ExpressVPN. А если вы установите приложение ExpressVPN на свой Wi-Fi-роутер, то сможете подключить и все остальные устройства.
Хранит ли ExpressVPN журналы?
ExpressVPN в первую очередь заботится о защите вашей конфиденциальности и поэтому не хранит никаких журналов онлайн-действий и подключений. Кроме того, ExpressVPN никогда не собирает данные, которые позволили бы кому-нибудь сопоставить конкретные действия в Сети с отдельным пользователем. Почитайте подробнее об обеспечении конфиденциальности и строгой политике ExpressVPN в отношении регистрации данных.
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?
Каждая подписка на ExpressVPN включает гарантию возврата денег. Вы можете использовать полнофункциональную версию ExpressVPN в течение 30 дней без всякого риска и при этом получить все свои деньги обратно, если вам что-то не понравится.
Начните использовать Chromecast с ExpressVPN прямо сейчас
Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.
Начните использовать Chromecast с ExpressVPN прямо сейчас. С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.