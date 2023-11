Google Chromecast — это небольшая приставка, подключающаяся через порт HDMI к телевизору. Она позволит вам подключиться к домашней интернет-сети и запускать на ТВ различные приложения для потоковых трансляций, чтобы смотреть как бесплатный, так и платный контент от Amazon Prime Video , Google Home, HBO Now , YouTube , Plex, and BBC iPlayer .

