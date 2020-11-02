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ExpressVPN для Google Chromecast: VPN №1 для Chromecast

  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ к контенту Chromecast для США из любой точки мира
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
  • Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
  • Невероятная скорость стриминга в формате 4K HDR
  • Доступ к контенту Chromecast для США из любой точки мира
  • Предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег
  • Использование VPN-роутера защитит все ваши устройства
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Используйте Chromecast c VPN, чтобы улучшить качество потоковых трансляций.

Лучший VPN для Chromecast.

3 способа использовать ExpressVPN c Google Chromecast

Маршрутизатор с поддержкой VPN для Chromecast.

VPN-роутер

Установите приложение ExpressVPN на своем роутере, чтобы получить все VPN-преимущества безопасности и конфиденциальности при работе с Chromecast (и любым другим устройством вашей домашней сети). Пока ваш роутер подключен к VPN, вы можете использовать Chromecast и другие сетевые устройства так, как если бы вы находились в другой стране.

Виртуальный маршрутизатор с общим VPN-подключением для Chromecast .

Виртуальный роутер

Использование виртуального роутера означает, что ваш ПК с Windows, подключенный к ExpressVPN, будет выступать в качестве точки доступа Wi-Fi. Вы получите все те же возможности, что и при работе с VPN-роутером, при этом вам не потребуется ничего, кроме, собственно, вашего компьютера. Впрочем, процесс настройки может показаться сложным, а сам компьютер нельзя будет выключать. Подробности можно узнать здесь.

Используйте VPN для зеркалирования телевизора с помощью Chromecast.

Передача на ТВ

С помощью Chromecast вы сможете передавать трансляцию со смартфона или компьютера, подключенных к VPN, прямо на экран телевизора. Подробные инструкции можно найти в нашем справочном центре. Возможно, это самый простой способ использования VPN для просмотра потоковых трансляций на ТВ, но он подходит не для всех сервисов и устройств. Этим методом также можно воспользоваться в гостях у друзей, не имеющих подписки на ExpressVPN.

Видео: как использовать подключенный к ExpressVPN роутер для Chromecast

Как подключить Chromecast к VPN-роутеру с установленным приложением ExpressVPN
VPN для всех Chromecasts.

Для всех моделей Chromecast

Подключитесь к ExpressVPN, чтобы расширить возможности:

  • Chromecast 1-го поколения

  • Chromecast 2-го поколения

  • Chromecast Ultra

  • Chromecast 3-го поколения

Ищете VPN для ТВ-приставки или игровой консоли? Установив ExpressVPN на роутер, вы сможете защитить все устройства вашей домашней сети. Вы также сможете воспользоваться нашей функцией MediaStreamer для работы с PlayStation, Apple TV, Xbox и Nintendo Switch.

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Почему любителям стриминга нравится ExpressVPN

Пользователь BRUCE JOHNSON рекомендует ExpressVPN для Chromecast.

Я использовал разные VPN-сервисы и мне не нравилось, что они замедляли скорость при стриминге или отключались, когда я совершал покупки на Amazon. Лучше ExpressVPN нет. Я использую его на iPhone, iPad, компьютере и Fire TV, купив всего одну подписку по низкой цене.

Bruce Johnson
Рекомендации пользователей ExpressVPN.

Помимо таких очевидных преимуществ, как конфиденциальное использование Интернета, этот VPN-сервис позволяет мне, британскому экспатрианту, живущему в США, смотреть британское телевидение, это, пожалуй, единственная вещь, по которой я действительно скучаю!

Dave Harris
Пользователь PIOTR SADOWSKI рекомендует ExpressVPN для Chromecast.

Я много времени провожу за пределами США, но мне хочется смотреть свои любимые сериалы. Express VPN позволяет мне делать это в любом месте, где бы я не находился, и мне не нужно беспокоиться о том, что сериал может быть недоступен в данном регионе.

Piotr Sadowski

Часто задаваемые вопросы

Что такое Chromecast?
Можно ли получить доступ к контенту Chromecast для США с помощью VPN?
Могу ли я одновременно использовать ExpressVPN на других устройствах?
Хранит ли ExpressVPN журналы?
Предлагает ли ExpressVPN бесплатную пробную версию?

Почему именно ExpressVPN?

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Стриминг без границ

ExpressVPN позволяет обходить интернет-цензуру, файрволы и искусственное ограничение интернет-провайдерами пропускной способности соединения.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения в любой точке мира.

VPN для всех ваших устройств

Защитите все свои домашние устройства с помощью приложений ExpressVPN и ручной настройки VPN-соединения.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время суток можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Начните использовать Chromecast с ExpressVPN прямо сейчас

Если вам не понравится качество, мы вернем ваши деньги.

Начните использовать Chromecast с ExpressVPN прямо сейчас. С 30-дневной гарантией возврата денег вы ничем не рискуете.


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