Å koble til ExpressVPN er raskt og enkelt . Bare tegn et abonnement, last ned og koble til!

TrustedServer setter en ny standard for sikkerhet og er revidert for å verifisere personvernbeskyttelser.

Chromecasts apper og innhold varierer avhengig av hvor du er. Du vil få mest ut av konsollen om du har en amerikansk Chromecast-konto, som du kan registrere deg for selv om du er lokalisert utenfor landet ved å koble deg til en VPN-serverlokasjon i USA (du vil kanskje måtte oppgi et amerikansk postnummer). Få alle detaljene på vår Chromecast-oppsettsside .

Google Chromecast er en liten enhet du plugger inn i TV-ens HDMI-inngang. Den kobles til hjemmenettverket ditt og lar deg glede deg over ulike apper på TV-en din for å strømme gratis og betalt innhold fra tjenester som Amazon Prime Video , Google Home, Netflix, HBO Now , YouTube , Plex og BBC iPlayer .

Jeg er for det meste utenfor USA, men jeg elsker å se på favorittseriene mine. Express VPN lar meg gjøre det uansett hvor jeg er, og jeg trenger ikke å bekymre meg for «Dette programmet er ikke tilgjengelig i ditt område»-meldingen.

Jeg har brukt flere VPN, og likte ikke at de sakket ned strømmingen min eller krasjet mens jeg var midt i et Amazon-kjøp. Express er det beste og jeg bruker det på min Iphone Ipad PC og Fire TV, alle til en lav pris.

Trenger du et VPN for dine andre strømmeenheter og spillkonsoller? Å ha ExpressVPN på ruteren din kan beskytte alle enhetene i hjemmet ditt, eller du kan bruke MediaStreamer-tjenesten vår for PlayStation , Apple TV , Xbox og Nintendo Switch .

Speil en serie eller film fra en VPN-aktivert smarttelefon eller datamaskin direkte til TV-en din ved bruk av Chromecast. Besøk kundestøttesiden vår for detaljer for hvordan du gjøre dette. Det er kanskje den enkleste måten å bruke VPN-et ditt til å strømme til en TV på, og det fungerer hjemme hos venner selv om de ikke har ExpressVPN.

Aktiver ExpressVPN på ruteren din for å få alle personverns- og sikkerhetsfordelene til et VPN på din Chromecast (og alle andre enheter på nettverket ditt). VPN-tilkoblingen din forblir på hele tiden, og lar din Chromecast og andre tilkoblede enheter fungere som om de var i et annet land.

ExpressVPN for Google Chromecast: Det beste VPN-et for Chromecast

