Hadopi, CNIL… Ranskalainen lähestymistapa

Ranskalaisten verkossa käyttämä aika on nelinkertaistunut 10 vuodessa (Médiamétrie).

Internetin kasvun myötä Ranskan hallitus loi Hadopin. Se on vuonna 2009 luotu julkinen taho, jonka tarkoitus on suojella immateriaalioikeuksia. Vuonna 2020 se yhdistyy CSA:han, joka on television ja radion sääntelyelin. Yhdistymisen myötä syntyy uusi sääntelyelin Arcom.

Toinen hallituksen luoma tietoturvaviranomainen on CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Sen tarkoitus on turvata tietosi verkossa ja puolustaa yksilönvapautta, jota uudet teknologiat, kuten kasvojentunnistus, voivat uhata.

CNIL on hyvin aktiivinen, mutta sekään ei voi taistella kaikilla rintamilla. Siksi kansalaisten olisi hyvä toimia itsekin käyttämällä VPN:ää, valitsemalla vahvempia salasanoja, käyttämällä HTTPS-suojattuja sivustoja ja niin edelleen.