ExpressVPN ödeme yöntemleri

Bitcoin kullanıcılarının yalnızca kayıt olurken bir e-posta adresi vermeleri gerekir. Adınız, adresiniz ve kredi kartı numaranız gibi bilgileri girmenize gerek yoktur.

ExpressVPN kendini kullanıcı gizliliğini sağlamaya adamıştır, bu nedenle 2014'ten beri yeni hesaplara kaydolan kullanıcılar için Bitcoin ve kripto para ödemelerini kabul ediyoruz.

ExpressVPN, BitPay ve diğer elektronik cüzdanlar aracılığıyla Bitcoin ödemesini kabul eder. Ayrıca, değeri ABD dolarına endeksli kripto paralar arasındaki USDC, BUSD, PAX ve GUSD stabilcoinlerinin yanı sıra Ethereum ve XRP'yi de kabul ediyoruz.

ExpressVPN'in desteklediği tüm kripto para cüzdanlarını görün.