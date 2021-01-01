ExpressVPN ödeme yöntemleri
Kredi kartı, PayPal, Bitcoin ve daha fazlasıyla ödeme yapın
ExpressVPN internetten ödeme yöntemlerinin hemen hemen hepsini kabul eder, böylece seçtiğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.
ExpressVPN aboneliği nasıl alınır
1. Adım: ExpressVPN sipariş sayfasına gidin
2. Adım: Planınızı seçin
3. Adım: E-posta adresinizi yazın
4. Adım: Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçin ve gerekli bilgileri girin
5. Adım: Satın alma işleminizi onaylamak için “Şimdi Katıl"a tıklayın
Tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle satın alın
ExpressVPN, Paymentwall platformu aracılığıyla birçok uluslararası ve yerel ödeme yöntemini destekler, böylece size en kolay gelen seçenekle bir abonelik satın alabilirsiniz.
Kredi kartıyla ödeme
ExpressVPN; Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Delta, Diners Club International, OneCard ve Hipercard'ı kabul eder.
Direkt kredi kartı ile ödeme (PayPal)
PayPal, Apple Pay (Apple ürünlerinde), Qiwi Wallet, Yandex Money ve WebMoney dahil olmak üzere birçok direkt kredi kartı ödemesi yöntemini kabul ediyoruz.
Ön ödemeli kart/banka kartı ile ödeme
ExpressVPN; Maestro, Mint, FanaPay, Teencash, Boleto, Sepa Direct Debit, PostePay, Dankort, Elo, Carte Bleue, Mercado Pogo, Culture Voucher ve Book Voucher kabul eder.
İnternetten havale ile ödeme
ExpressVPN, Giropay, iDEAL, Interac ve Klarna (veya SOFORT) üzerinden internetten havale ödemelerini kabul eder.
Güvenli ve anonim bir şekilde Bitcoin ile ödeme yapın
Bitcoin kullanıcılarının yalnızca kayıt olurken bir e-posta adresi vermeleri gerekir. Adınız, adresiniz ve kredi kartı numaranız gibi bilgileri girmenize gerek yoktur.
ExpressVPN kendini kullanıcı gizliliğini sağlamaya adamıştır, bu nedenle 2014'ten beri yeni hesaplara kaydolan kullanıcılar için Bitcoin ve kripto para ödemelerini kabul ediyoruz.
ExpressVPN, BitPay ve diğer elektronik cüzdanlar aracılığıyla Bitcoin ödemesini kabul eder. Ayrıca, değeri ABD dolarına endeksli kripto paralar arasındaki USDC, BUSD, PAX ve GUSD stabilcoinlerinin yanı sıra Ethereum ve XRP'yi de kabul ediyoruz.
ExpressVPN'in desteklediği tüm kripto para cüzdanlarını görün.
Aboneliğinizle ne elde edeceksiniz
160 sunucu konumu
Dünya etrafındaki 94 ülkede 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin. Hiçbir sınır olmadan, dilediğiniz kadar sunucu değiştirin.
Her yerden içerik
Dünyanın her yerinden, seyahat ederken bile, sansürlenmiş ve engellenmiş web sitelerindeki içerikleri izleyin, dinleyin ve tadını çıkarın.
IP adresi maskeleme
Gerçek IP adresinizi ve konumunuzu göstermenize gerek yok; güvenli VPN sunucularımız ile IP adresinizi değiştirin.
Anonim gezinme
ExpressVPN anonimliğinizi artırır. Hatta Bitcoin ile ödeme yapabilir ve gizli .onion sitemize göz atmak için Tor'u kullanabilirsiniz.
Her cihaz üzerinde
ExpressVPN; Windows, Mac, iOS, Android, Linux, yönlendiriciler, oyun konsolları ve akıllı TV'ler için ödüllü yazılımlara sahiptir.
Gizli özelliklerle daha derine inin
VPN ayrık tünelleme
Ayrık tünelleme özelliği cihaz trafiğinin bir kısmını bir VPN üzerinden yönlendirirken, geri kalanının internete doğrudan erişmesini sağlar.
TrustedServer teknolojisi
VPN sunucularını çalıştırmada çığır açan yaklaşımımız sizi korumak için hiçbir verinin hard diske yazılmamasını sağlar.
Network Lock kill switch
Network Lock özelliği VPN bağlantınız kopar ise koruma geri gelinceye kadar internet trafiğinizin tamamını engelleyerek verilerinizi korur.
Özel DNS
ExpressVPN her VPN sunucusu üzerinde kendine ait özel, şifreli DNS'ini çalıştırır ve böylece bağlantılarınızı hem daha güvenli hem daha hızlı yapar.
Sınıfının en iyisi şifreleme
Verileriniz, dünyanın her yerindeki güvenlik uzmanları tarafından güvenilen şifreleme standardı olan AES-256 içindeki gelişmiş matematik tarafından korunur.
Kaydolduğunuz zaman para iade garantimizi elde edin
ExpressVPN, 30 günlük para iade garantisi sunar, böylece ExpressVPN'i tamamen risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız paranızın tamamını geri alın. İşte bu kadar basit.
Sıkça sorulan sorular
ExpressVPN'in ücreti nedir?
ExpressVPN, üç standart abonelik planı sunar. Abonelikler, bir aylık plan için aylık 12,95 ABD Doları, altı aylık plan için aylık 9,99 ABD Doları ve 12 aylık bir plan için aylık 8,32 ABD Doları tutarındadır. Kayıt sayfamızdan daha fazla bilgi edinin.
Birden fazla ExpressVPN hesabı alabilir miyim?
Evet, ek hesap veya abonelik satın alabilirsiniz. Ek ExpressVPN hesapları satın alma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Zaten kayıtlıysam ödeme planımı değiştirebilir miyim?
Evet. Abonelik yenilemeleri için ödeme yönteminizi değiştirebilirsiniz:
Abonelik sekmesi altında Planı değiştir‘e gidin
Farklı bir plan veya ödeme yöntemi seçin
ExpressVPN hangi Bitcoin cüzdanlarını destekliyor?
ExpressVPN, aşağıdaki cüzdanlarla Bitcoin ödemesini destekler:
Bitpay, Copay, Coinbase, Blockchain Wallet, Electrum Wallet, BRD wallet, Brave Browser, Equal Wallet, Metamask, Opera Browser, Exodus Wallet, Atomic Wallet, Bittrex, Coinomi Wallet, Freewallet, Guarda Wallet, Jaxx Liberty, Kraken, Ledger Wallet, Poloniex, Trezor Wallet, Trust Wallet, Zelcore, Abra Wallet, Armory Wallet, Ballet Wallet, Binance, Bitcoin Core, Bitcoin Wallet by Polehin, Bitcoin.com Wallet, Bitfinex, BitGo, BitMEX, Bitnovo, Bitpanda, Bitso, Bitstamp, Bitwala, BlockSettle, BlueWallet, BTC.com Wallet, Cash App, CEX,io, Changelly, Coinbase Pro, Coinbase Wallet, Coinfloor, CoinJar, CoinSmart, CoolWallet, Crypto.com, Dapper, Dogecoin Core, Edge Wallet, Eidoo Wallet, Enjin Wallet, Gemini, Green Wallet, HODL Wallet, Huobi, iBitcoin.se, imToken, KuCoin, Liquid, LocalBitcoins, Lumi Wallet, Luno, Mycelium Wallet, OKCoin, OKEx, Paxful, Rain, Samourai Wallet, Shakepay, ShapeShift, Uphold, Wasabi Wallet, Xapo, Zap Wallet, ZenGo Wallet
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Aktivite kaydı yok
ExpressVPN hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi görmez veya kaydetmez
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