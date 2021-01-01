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ExpressVPN ödeme yöntemleri

Kredi kartı, PayPal, Bitcoin ve daha fazlasıyla ödeme yapın

ExpressVPN internetten ödeme yöntemlerinin hemen hemen hepsini kabul eder, böylece seçtiğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

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ExpressVPN internetten ödeme yöntemlerinin hemen hemen hepsini kabul eder, böylece seçtiğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

ExpressVPN aboneliği nasıl alınır

Sipariş sayfasında gözüken üç plan ve yeşil plan üzerindeki imleç.

1. Adım: ExpressVPN sipariş sayfasına gidin

2. Adım: Planınızı seçin

3. Adım: E-posta adresinizi yazın

4. Adım: Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçin ve gerekli bilgileri girin

5. Adım: Satın alma işleminizi onaylamak için “Şimdi Katıl"a tıklayın

Tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle satın alın

ExpressVPN, Paymentwall platformu aracılığıyla birçok uluslararası ve yerel ödeme yöntemini destekler, böylece size en kolay gelen seçenekle bir abonelik satın alabilirsiniz.

Kredi kartıyla ödeme

ExpressVPN; Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Delta, Diners Club International, OneCard ve Hipercard'ı kabul eder.

Direkt kredi kartı ile ödeme (PayPal)

PayPal, Apple Pay (Apple ürünlerinde), Qiwi Wallet, Yandex Money ve WebMoney dahil olmak üzere birçok direkt kredi kartı ödemesi yöntemini kabul ediyoruz.

Ön ödemeli kart/banka kartı ile ödeme

ExpressVPN; Maestro, Mint, FanaPay, Teencash, Boleto, Sepa Direct Debit, PostePay, Dankort, Elo, Carte Bleue, Mercado Pogo, Culture Voucher ve Book Voucher kabul eder.

İnternetten havale ile ödeme

ExpressVPN, Giropay, iDEAL, Interac ve Klarna (veya SOFORT) üzerinden internetten havale ödemelerini kabul eder.

Güvenli ve anonim bir şekilde Bitcoin ile ödeme yapın

Bitcoin kullanıcılarının yalnızca kayıt olurken bir e-posta adresi vermeleri gerekir. Adınız, adresiniz ve kredi kartı numaranız gibi bilgileri girmenize gerek yoktur.

ExpressVPN kendini kullanıcı gizliliğini sağlamaya adamıştır, bu nedenle 2014'ten beri yeni hesaplara kaydolan kullanıcılar için Bitcoin ve kripto para ödemelerini kabul ediyoruz.

ExpressVPN, BitPay ve diğer elektronik cüzdanlar aracılığıyla Bitcoin ödemesini kabul eder. Ayrıca, değeri ABD dolarına endeksli kripto paralar arasındaki USDC, BUSD, PAX ve GUSD stabilcoinlerinin yanı sıra Ethereum ve XRP'yi de kabul ediyoruz.

ExpressVPN'in desteklediği tüm kripto para cüzdanlarını görün.

Aboneliğinizle ne elde edeceksiniz

160 sunucu konumu

Dünya etrafındaki 94 ülkede 160 VPN sunucu konumu arasından birini seçin. Hiçbir sınır olmadan, dilediğiniz kadar sunucu değiştirin.

Her yerden içerik

Dünyanın her yerinden, seyahat ederken bile, sansürlenmiş ve engellenmiş web sitelerindeki içerikleri izleyin, dinleyin ve tadını çıkarın.

IP adresi maskeleme

Gerçek IP adresinizi ve konumunuzu göstermenize gerek yok; güvenli VPN sunucularımız ile IP adresinizi değiştirin.

Anonim gezinme

ExpressVPN anonimliğinizi artırır. Hatta Bitcoin ile ödeme yapabilir ve gizli .onion sitemize göz atmak için Tor'u kullanabilirsiniz.

Her cihaz üzerinde

ExpressVPN; Windows, Mac, iOS, Android, Linux, yönlendiriciler, oyun konsolları ve akıllı TV'ler için ödüllü yazılımlara sahiptir.

24 saat canlı sohbet desteği

Kurulum ve sorun giderme konularında size yardımcı olmaları için gerçek kişilere e-posta ve canlı sohbet üzerinden 7/24 ulaşabilirsiniz.

Gizli özelliklerle daha derine inin

VPN ayrık tünelleme

Ayrık tünelleme özelliği cihaz trafiğinin bir kısmını bir VPN üzerinden yönlendirirken, geri kalanının internete doğrudan erişmesini sağlar.

TrustedServer teknolojisi

VPN sunucularını çalıştırmada çığır açan yaklaşımımız sizi korumak için hiçbir verinin hard diske yazılmamasını sağlar.

Network Lock kill switch

Network Lock özelliği VPN bağlantınız kopar ise koruma geri gelinceye kadar internet trafiğinizin tamamını engelleyerek verilerinizi korur.

Özel DNS

ExpressVPN her VPN sunucusu üzerinde kendine ait özel, şifreli DNS'ini çalıştırır ve böylece bağlantılarınızı hem daha güvenli hem daha hızlı yapar.

Sınıfının en iyisi şifreleme

Verileriniz, dünyanın her yerindeki güvenlik uzmanları tarafından güvenilen şifreleme standardı olan AES-256 içindeki gelişmiş matematik tarafından korunur.

Aktivite veya bağlantı kaydı yok

ExpressVPN; trafik verilerini, DNS sorgularını veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir şeyi hiçbir zaman kaydetmez ve kaydetmeyecektir.

Kaydolduğunuz zaman para iade garantimizi elde edin

ExpressVPN, 30 günlük para iade garantisi sunar, böylece ExpressVPN'i tamamen risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Herhangi bir nedenle memnun kalmazsanız paranızın tamamını geri alın. İşte bu kadar basit.

[tr-TR] Better than a free VPN trial: ExpressVPN’s 30-day guarantee
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Sıkça sorulan sorular

ExpressVPN'in ücreti nedir?
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