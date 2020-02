Co to jest Sky Go?

Sky Go to nazwa usługi streamingu wideo Sky TV oferującej zarówno programy na żywo, jak i na żądanie. Sky Go jest bezpłatny dla subskrybentów Sky TV w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, ale na ograniczonej liczbie urządzeń. Jeśli chcesz zarejestrować więcej urządzeń, to możesz zaktualizować swoje konto do Sky Go Extra.

