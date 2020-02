Sky Goとは?

Sky Go is the name of Sky TV’s streaming video service, offering both live and on-demand programming. It’s free for Sky TV subscribers in the UK and Italy, but on a limited number of devices. If you want to register more devices to use with Sky Go, you can upgrade to Sky Go Extra.

