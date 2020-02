ExpressVPN kommer ikke med et Sky Go-abonnement. For å se på Sky Go, må du abonnere på Sky TV UK eller Sky TV Italia.

Du kan oppgradere din Sky Go-konto til Sky Go Extra, som vil la deg se på Sky Go på flere enheter

Sky Go er kompatibel med de fleste datamaskiner, mobile enheter og nettbrett, men antallet enheter du kan registrere med Sky Go gratis som en del av ditt Sky TV-abonnement er begrenset.

Kan jeg se på Sky Go i utlandet?

Ja, Sky Go UK og Sky Go Italia er begge tilgjengelige for Sky TV-abonnenter i EU. Så hvis du vil se på Sky Go utenfor Storbritannia eller Italia, er du dekket. For mer informasjon om å se på Sky Go i utlandet, vennligst kontakt kundestøtte.