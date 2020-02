Sie können Ihren Account bei Sky Go auf Sky Go Extra aktualisieren, so dass Sie Sky Go auf mehr Geräten genießen können.

Sky Go ist mit den meisten Computern, mobilen Geräten und Tablets kompatibel, aber die Anzahl der Geräte, die Sie im Rahmen Ihres Sky-TV-Abonnements kostenlos bei Sky Go registrieren können, ist begrenzt.

Kann ich Sky Go im Ausland anschauen?

Ja, Sky Go UK und Sky Go Italia sind beide für Sky-TV-Abonnenten in der gesamten EU verfügbar. Wenn Sie also Sky Go außerhalb Großbritanniens oder Italiens sehen möchten, sind Sie bestens versorgt. Für weitere Informationen zum Anschauen von Sky Go im Ausland, können Sie den Support kontaktieren.