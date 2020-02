Du kan uppgradera ditt Sky Go till Sky Go Extra vilket låter dig använda Sky Go på ännu fler enheter.

Sky Go är kompatibelt med de flesta datorer, mobila enheter, och tablets, men antalet enheter som du kan registrera på ditt Sky Go gratis som en del av ditt abonnemang hos Sky TV är begränsat.

Kan jag titta på Sky Go utomlands?

Ja, Sky Go UK och Sky Go Italia finns båda tillgängliga till prenumeranter av Sky TV i hela EU. Så om du vill titta på Sky Go utanför Storbritannien eller Italien så är problemet löst. För mer information om hur man tittar på Sky Go utomlands, vänligen kontakta support.