O que é a Sky Go?

Sky Go é o nome do serviço de streaming da Sky TV que oferece programação ao vivo e on demand. O serviço é gratuito para assinantes da Sky TV no Reino Unido e Itália, mas com um número limitado de dispositivos. Se você quiser cadastrar mais dispositivos para usar com a Sky Go, você pode fazer uma atualização para o Sky Go Extra.

