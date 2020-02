¿Qué es Sky Go?

Sky Go es el nombre del servicio de streaming de Sky TV, que ofrece programación en vivo y on demand. Es gratuito para los suscriptores de Sky TV en el Reino Unido e Italia, pero en un número limitado de dispositivos. Si desea registrar más dispositivos para usar con Sky Go, puede actualizar a Sky Go Extra.

Don’t waste your time fiddling around with DNS proxy servers. With ExpressVPN, you can spend less time tinkering and more time watching the things you love.