Sky Go คืออะไร?

Sky Go เป็นชื่อของบริการวิดีโอสตรีมของ Sky TV ที่มีทั้งรายการสดและรายการตามความต้องการ ให้บริการฟรีสำหรับสมาชิก Sky TV ในสหราชอาณาจักรและอิตาลี อย่างไรก็ตามมันสามารถใช้กับ อุปกรณ์จำนวนจำกัด เท่านั้น หากคุณต้องการลงทะเบียนอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้กับ Sky Go คุณสามารถอัปเกรดเป็น Sky Go Extra

