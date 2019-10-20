Смотрите прямые трансляции Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) 2022 c RTBF

Цена: бесплатно

Каналы: RTBF

RTBF получил право на трансляцию Чемпионата MotoGP 2022, который пройдет в Бельгии, и будет вести бесплатную онлайн-трансляцию с места событий на французском языке.

Для просмотра Чемпионата MotoGP на RTBF под защитой VPN-сервиса:

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Смотрите прямые трансляции MotoGP 2022 на NBCSN

Цена: от 10 USD/месяц

Каналы: NBC и NBCSN

NBC получил право на трансляцию Чемпионата MotoGP в этом году. Вы сможете следить за гонками с помощью бесплатных пробных периодов на fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, а также YouTube TV.

Для просмотра Чемпионата MotoGP на NBC под защитой VPN-сервиса:

Примечание. Для оформления подписки на fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV или DirecTV Now вам может потребоваться кредитная/банковская карта, выданная в США. Также вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет американской платежной карты.

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Смотрите прямые трансляции MotoGP на DAZN Germany

Цена: 12 EUR/месяц или 120 EUR/год

Также вы сможете следить за гонками MotoGP в прямом эфире на DAZN. Возможно, вам потребуется предоставить данные кредитной/банковской карты, выданной в Германии, и указать почтовый индекс этой страны (например, 12309, 13187). Если вы не являетесь клиентом немецкого банка, оформить подписку можно через PayPal, приложения сервиса для устройств Apple, а также предоплаченной подарочной карты. Также доступен 30-дневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть MotoGP (на немецком языке) на DAZN под защитой VPN:

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Смотрите прямые трансляции MotoGP 2022 на BT Sport

Цена: стоимость подписки на BT Sport

BT Sport получил эксклюзивные права на трансляцию гонок MotoGP на территории Британии. Для просмотра вам потребуется телеприставка от BT TV, Sky или Virgin Media.

Подписчики Sky TV и Virgin TV также могут следить за Чемпионатом на BT TV. Обратите внимание, что для доступа к этим сервисам требуются специализированные телеприставки.

Если у вас нет телеприставки от BT TV, Sky TV или Virgin TV, смотрите трансляции NBC.

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Смотрите бесплатные обзоры на Channel 5

Цена: бесплатно

Британский канал Channel 5 предлагает бесплатные обзоры всех гонок Чемпионата. Чтобы смотреть их под защитой VPN:

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Календарь MotoGP 2022

Дата Событие (победитель) Площадка 4–6 марта, 2022 Гран-при Катара Международный автодром Лусаил, Катар 18–20 марта, 2022 Гран-при Индонезии Международная уличная трасса Mandalika,

Индонезия 1–3 апреля, 2022 Гран-при Аргентины Термас де Рио Ондо, Аргентина 8–10 апреля, 2022 Гран-при Северной и Южной Америки Остин, США 22–24 апреля, 2022 Гран-при Португалии Алгарви, Портиман, Португалия 29 апреля – 1 мая, 2022 Гран-при Испании Херес, Испания 13–15 мая, 2022 Гран-при Франции Ле-Ман, Франция 27–29 мая, 2022 Гран-при Италии Муджелло, Италия 3–5 июня, 2022 Гран-при Каталонии Барселона, Каталония 17–19 июня, 2022 Гран-при Германии Хемниц, Германия 24–26 июня, 2022 TT Assen Ассен, Нидерланды 8–10 июля, 2022 Гран-при Финляндии KymiRing, Финляндия 5–7 августа, 2022 Гран-при Великобритании Сильверстоун, Великобритания 19–21 августа, 2022 Гран-при Австрии Шпильберг, Австрия 2–4 сентября, 2022 Гран-при Сан-Марино Сан-Марино и ривьера Ди Римини, Италия 16–18 сентября, 2022 Гран-при Арагона Альканьис, Арагон 23–25 сентября, 2022 Гран-при Японии Мотеги, Япония 30 сентября – 2 октября, 2022 Гран-при Таиланда Бурирам, Таиланд 14–16 октября, 2022 Мото Гран-при Австралии Остров Филиппа, Австралия 21–23 октября, 2022 Мото Гран-при Малайзии Сепанг, Малайзия 4–6 ноября, 2022 Гран-при Валенсии Валенсия, Испания