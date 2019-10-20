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Как смотреть прямые трансляции MotoGP 2023

Обновлено: 21 марта 2023
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Смотрите прямые трансляции Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) 2022 c RTBF

Цена: бесплатно

Каналы: RTBF

RTBF получил право на трансляцию Чемпионата MotoGP 2022, который пройдет в Бельгии, и будет вести бесплатную онлайн-трансляцию с места событий на французском языке.

Для просмотра Чемпионата MotoGP на RTBF под защитой VPN-сервиса:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в Бельгии.
  3. Откройте сайт RTBF.
  4. Следите за гонками!

Хотите смотреть Чемпионат на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

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Смотрите прямые трансляции MotoGP 2022 на NBCSN

Цена: от 10 USD/месяц

Каналы: NBC и NBCSN

NBC получил право на трансляцию Чемпионата MotoGP в этом году. Вы сможете следить за гонками с помощью бесплатных пробных периодов на fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, а также YouTube TV.

Для просмотра Чемпионата MotoGP на NBC под защитой VPN-сервиса:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в США.
  3. Оформите подписку на fuboTV (65 USD/месяц), YouTube TV (55+ USD/месяц), Hulu + Live TV (65 USD/месяц), DirecTV Stream (70 USD/месяц) или Sling TV (10 USD/месяц+). Вам может потребоваться указать действительный американский почтовый индекс (например, 10001, 48104).
  4. Наслаждайтесь просмотром!

Примечание. Для оформления подписки на fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV или DirecTV Now вам может потребоваться кредитная/банковская карта, выданная в США. Также вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет американской платежной карты.

Узнайте больше о том, как смотреть fuboTV, Hulu + Live TV, DirecTV Now и Sling TV с ExpressVPN.

Хотите смотреть Чемпионат на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите прямые трансляции MotoGP на DAZN Germany

Цена: 12 EUR/месяц или 120 EUR/год

Также вы сможете следить за гонками MotoGP в прямом эфире на DAZN. Возможно, вам потребуется предоставить данные кредитной/банковской карты, выданной в Германии, и указать почтовый индекс этой страны (например, 12309, 13187). Если вы не являетесь клиентом немецкого банка, оформить подписку можно через PayPal, приложения сервиса для устройств Apple, а также предоплаченной подарочной карты. Также доступен 30-дневный бесплатный пробный период.

Чтобы смотреть MotoGP (на немецком языке) на DAZN под защитой VPN:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в Германии.
  3. Откройте сайт DAZN и зарегистрируйтесь.
  4. Наслаждайтесь просмотром!

Узнайте больше о том, как смотреть DAZN с ExpressVPN.

Хотите смотреть Чемпионат на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите прямые трансляции MotoGP 2022 на BT Sport

Цена: стоимость подписки на BT Sport

BT Sport получил эксклюзивные права на трансляцию гонок MotoGP на территории Британии. Для просмотра вам потребуется телеприставка от BT TV, Sky или Virgin Media.

Подписчики Sky TV и Virgin TV также могут следить за Чемпионатом на BT TV. Обратите внимание, что для доступа к этим сервисам требуются специализированные телеприставки.

Если у вас нет телеприставки от BT TV, Sky TV или Virgin TV, смотрите трансляции NBC.

Хотите смотреть Чемпионат на большом экране? Узнайте о том, как подключить ваш ТВ к ExpressVPN.

Смотрите бесплатные обзоры на Channel 5

Цена: бесплатно

Британский канал Channel 5 предлагает бесплатные обзоры всех гонок Чемпионата. Чтобы смотреть их под защитой VPN:

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.
  2. Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в Британии.
  3. Откройте сайт MotoGP.
  4. Наслаждайтесь просмотром!

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Календарь MotoGP 2022

ДатаСобытие (победитель)Площадка
4–6 марта, 2022Гран-при КатараМеждународный автодром Лусаил, Катар
18–20 марта, 2022Гран-при ИндонезииМеждународная уличная трасса Mandalika,
Индонезия
1–3 апреля, 2022Гран-при АргентиныТермас де Рио Ондо, Аргентина
8–10 апреля, 2022Гран-при Северной и Южной АмерикиОстин, США
22–24 апреля, 2022Гран-при ПортугалииАлгарви, Портиман, Португалия
29 апреля – 1 мая, 2022Гран-при ИспанииХерес, Испания
13–15 мая, 2022Гран-при ФранцииЛе-Ман, Франция
27–29 мая, 2022Гран-при ИталииМуджелло, Италия
3–5 июня, 2022Гран-при КаталонииБарселона, Каталония
17–19 июня, 2022Гран-при ГерманииХемниц, Германия
24–26 июня, 2022TT AssenАссен, Нидерланды
8–10 июля, 2022Гран-при ФинляндииKymiRing, Финляндия
5–7 августа, 2022Гран-при ВеликобританииСильверстоун, Великобритания
19–21 августа, 2022Гран-при АвстрииШпильберг, Австрия
2–4 сентября, 2022Гран-при Сан-МариноСан-Марино и ривьера Ди Римини, Италия
16–18 сентября, 2022Гран-при АрагонаАльканьис, Арагон
23–25 сентября, 2022Гран-при ЯпонииМотеги, Япония
30 сентября – 2 октября, 2022Гран-при ТаиландаБурирам, Таиланд
14–16 октября, 2022Мото Гран-при АвстралииОстров Филиппа, Австралия
21–23 октября, 2022Мото Гран-при МалайзииСепанг, Малайзия
4–6 ноября, 2022Гран-при ВаленсииВаленсия, Испания

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