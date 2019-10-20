Смотрите прямые трансляции Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) 2022 c RTBF
Цена: бесплатно
Каналы: RTBF
RTBF получил право на трансляцию Чемпионата MotoGP 2022, который пройдет в Бельгии, и будет вести бесплатную онлайн-трансляцию с места событий на французском языке.
Для просмотра Чемпионата MotoGP на RTBF под защитой VPN-сервиса:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в Бельгии.
- Откройте сайт RTBF.
- Следите за гонками!
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Смотрите прямые трансляции MotoGP 2022 на NBCSN
Цена: от 10 USD/месяц
Каналы: NBC и NBCSN
NBC получил право на трансляцию Чемпионата MotoGP в этом году. Вы сможете следить за гонками с помощью бесплатных пробных периодов на fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, а также YouTube TV.
Для просмотра Чемпионата MotoGP на NBC под защитой VPN-сервиса:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в США.
- Оформите подписку на fuboTV (65 USD/месяц), YouTube TV (55+ USD/месяц), Hulu + Live TV (65 USD/месяц), DirecTV Stream (70 USD/месяц) или Sling TV (10 USD/месяц+). Вам может потребоваться указать действительный американский почтовый индекс (например, 10001, 48104).
- Наслаждайтесь просмотром!
Примечание. Для оформления подписки на fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV или DirecTV Now вам может потребоваться кредитная/банковская карта, выданная в США. Также вы можете оформить подписку на YouTube TV через Google Play, даже если у вас нет американской платежной карты.
Узнайте больше о том, как смотреть fuboTV, Hulu + Live TV, DirecTV Now и Sling TV с ExpressVPN.
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Смотрите прямые трансляции MotoGP на DAZN Germany
Цена: 12 EUR/месяц или 120 EUR/год
Также вы сможете следить за гонками MotoGP в прямом эфире на DAZN. Возможно, вам потребуется предоставить данные кредитной/банковской карты, выданной в Германии, и указать почтовый индекс этой страны (например, 12309, 13187). Если вы не являетесь клиентом немецкого банка, оформить подписку можно через PayPal, приложения сервиса для устройств Apple, а также предоплаченной подарочной карты. Также доступен 30-дневный бесплатный пробный период.
Чтобы смотреть MotoGP (на немецком языке) на DAZN под защитой VPN:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к безопасной локации VPN-серверов в Германии.
- Откройте сайт DAZN и зарегистрируйтесь.
- Наслаждайтесь просмотром!
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Смотрите прямые трансляции MotoGP 2022 на BT Sport
Цена: стоимость подписки на BT Sport
BT Sport получил эксклюзивные права на трансляцию гонок MotoGP на территории Британии. Для просмотра вам потребуется телеприставка от BT TV, Sky или Virgin Media.
Подписчики Sky TV и Virgin TV также могут следить за Чемпионатом на BT TV. Обратите внимание, что для доступа к этим сервисам требуются специализированные телеприставки.
Если у вас нет телеприставки от BT TV, Sky TV или Virgin TV, смотрите трансляции NBC.
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Смотрите бесплатные обзоры на Channel 5
Цена: бесплатно
Британский канал Channel 5 предлагает бесплатные обзоры всех гонок Чемпионата. Чтобы смотреть их под защитой VPN:
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- Откройте сайт MotoGP.
- Наслаждайтесь просмотром!
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Календарь MotoGP 2022
|Дата
|Событие (победитель)
|Площадка
|4–6 марта, 2022
|Гран-при Катара
|Международный автодром Лусаил, Катар
|18–20 марта, 2022
|Гран-при Индонезии
|Международная уличная трасса Mandalika,
Индонезия
|1–3 апреля, 2022
|Гран-при Аргентины
|Термас де Рио Ондо, Аргентина
|8–10 апреля, 2022
|Гран-при Северной и Южной Америки
|Остин, США
|22–24 апреля, 2022
|Гран-при Португалии
|Алгарви, Портиман, Португалия
|29 апреля – 1 мая, 2022
|Гран-при Испании
|Херес, Испания
|13–15 мая, 2022
|Гран-при Франции
|Ле-Ман, Франция
|27–29 мая, 2022
|Гран-при Италии
|Муджелло, Италия
|3–5 июня, 2022
|Гран-при Каталонии
|Барселона, Каталония
|17–19 июня, 2022
|Гран-при Германии
|Хемниц, Германия
|24–26 июня, 2022
|TT Assen
|Ассен, Нидерланды
|8–10 июля, 2022
|Гран-при Финляндии
|KymiRing, Финляндия
|5–7 августа, 2022
|Гран-при Великобритании
|Сильверстоун, Великобритания
|19–21 августа, 2022
|Гран-при Австрии
|Шпильберг, Австрия
|2–4 сентября, 2022
|Гран-при Сан-Марино
|Сан-Марино и ривьера Ди Римини, Италия
|16–18 сентября, 2022
|Гран-при Арагона
|Альканьис, Арагон
|23–25 сентября, 2022
|Гран-при Японии
|Мотеги, Япония
|30 сентября – 2 октября, 2022
|Гран-при Таиланда
|Бурирам, Таиланд
|14–16 октября, 2022
|Мото Гран-при Австралии
|Остров Филиппа, Австралия
|21–23 октября, 2022
|Мото Гран-при Малайзии
|Сепанг, Малайзия
|4–6 ноября, 2022
|Гран-при Валенсии
|Валенсия, Испания
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