Se 2022 MotoGP World Championship live med RTBF

Pris: Gratis

Kanaler: RTBF

RTBF har senderettigheder til verdensmesterskabet i MotoGP i Belgien i 2022 og vil tilbyde en gratis stream af begivenheder. Denne stream er på fransk.

Sådan ser du MotoGP på RTBF privat og sikkert med en VPN:

Stream 2022 MotoGP World Championship live på NBCSN

Pris: 10 USD/måned og opefter

Kanaler: NBC og NBCSN

NBC har købt senderettigheder til MotoGP i år. Du kan se løbene med gratis prøveversioner på fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV og YouTube TV.

Sådan ser du MotoGP-løb på NBC privat og sikkert:

Bemærk: Du skal muligvis bruge et amerikansk kredit-/betalingskort for at abonnere på fuboTV, Sling TV, Hulu+ Live TV, YouTube TV eller DirecTV Now. Du kan stadig abonnere på YouTube TV via Google Play, selvom du ikke har et amerikansk kredit-/betalingskort.

Lær mere om at se fuboTV , Hulu+ Live TV , DirecTVNow og Sling TV med ExpressVPN.

Stream MotoGP live på DAZN Germany

Pris: 12 EUR/måned eller 120 EUR/år

Du kan se MotoGP-løbet live på DAZN. Du skal muligvis angive et gyldigt tysk kredit-/betalingskort og postnummer (f.eks. 12309, 13187). Hvis du ikke har en tysk bankkonto, kan du abonnere via PayPal, køb i appen med Apple eller et (forudbetalt) gavekort. Der er en gratis prøveperiode på 30 dage.

Sådan ser du MotoGP (på tysk) på DAZN privat og sikkert med en VPN:

Få ExpressVPN. Opret forbindelse til en sikker serverplacering i Tyskland . Gå til DAZN og opret en konto. Nyd din stream!

Lær mere om at se DAZN med ExpressVPN.

Se MotoGP 2022 live på BT Sport

Pris: BT Sport-abonnement

BT Sport har eksklusive rettigheder til MotoGP i Storbritannien. Du skal have en fungerende tv-boks fra BT TV eller Sky.

Sky TV-abonnenter kan også se kampen fra BT TV. Bemærk, at disse tjenester også kræver særlige tv-bokse.

Hvis du ikke har en tv-boks fra BT TV eller Sky TV, skal du bruge NBC-stream.

Se gratis højdepunkter på Channel 5

Pris: Gratis

Den britiske tv-station Channel 5 tilbyder gratis højdepunkter til løbene. Sådan ser du privat og sikkert med en VPN:

2022 MotoGP-kalender

Dato Begivenhed (vinder) Sted 4.-6. marts 2022 Grandprix i Qatar Losail Circuit Sports Club, Qatar 18.-20. marts 2022 Grandprix i Indonesien Mandalika International Street Circuit

Indonesien 1.-3. april 2022 Grandprix i Argentina Termas de Río Hondo, Argentina 8.-10. april 2022 Grandprix i USA Austin (TX), USA 22.-24. april 2022 Grandprix i Portugal Algarve, Portimão, Portugal 29. april – 1. maj 2022 Grandprix i Spanien Jerez, Spanien 13.-15. maj 2022 Grandprix i Frankrig Le Mans, Frankrig 27.-29. maj 2022 Grandprix i Italien Mugello, Italien 3.-5. juni, 2022 Grandprix i Catalonien Barcelona, Catalonien 17.-19. juni 2022 Grandprix i Tyskland Chemnitz, Tyskland 24.-26. juni 2022 TT Assen Assen, Holland 8.-10. juli 2022 Grandprix i Finland KymiRing, Finland 5.-7. august 2022 Britisk Grandprix Silverstone, Storbritannien 19.-21. august 2022 Grandprix i Østrig Spielberg, Østrig 2. – 4.september 2022 Grandprix i San Marino San Marino og Riviera Di Rimini, Italien 16.-18. september 2022 Grandprix i Aragon Alcañiz, Aragonien 23.-25. september 2022 Grandprix i Japan Motegi, Japan 30. september – 2. oktober 2022 Grandprix i Thailand Buriram, Thailand 14.-16. oktober 2022 Australsk motorcykel-grandprix Phillip Island, Australien 21.-23. oktober 2022 Motorcykel-grandprix i Malaysia Sepang, Malaysia 4.-6. november 2022 Grandprix i Valencia Valencia, Spanien