Se verdensmesterskapet i MotoGP 2022 direkte med RTBF

Pris: Gratis

Kanaler: RTBF

RTBF har kringkastingsrettighetene for verdensmesterskapet i MotoGP 2022 i Belgia, og kanalen vil tilby gratis strømming av arrangementene. Strømmingen er på fransk.

For å se MotoGP på RTBF privat og sikkert med et VPN:

Vil du se på den store skjermen? Les om alle måtene du kan skaffe deg ExpressVPN på TV-en din på.

Strøm verdensmesterskapet i MotoGP 2022 direkte på NBCSN

Pris: Fra 10 USD/måned

Kanaler: NBC og NBCSN

NBC har fått kringkastingsrettighetene for årets MotoGP. Du kan se løpene med gratis prøveperioder på fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV og YouTube TV.

For å se MotoGP-løp på NBC privat og sikkert:

Merk: Du vil kanskje trenge et amerikansk kredittkort eller debetkort for å abonnere på fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV eller DirecTV Now. Du kan fortsatt abonnere på YouTube TV via Google Play, selv om du ikke har et amerikansk kredittkort eller debetkort.

Les mer om å se på fuboTV, Hulu + Live TV, DirecTV Now og Sling TV med ExpressVPN.

Strøm MotoGP direkte på DAZN Tyskland

Pris: 12 EUR/måned eller 120 EUR/år

Du kan følge med på MotoGP-løpene direkte på DAZN. Du må kanskje oppgi et gyldig tysk kredittkort eller debetkort og postnummer (f.eks. 12309, 13187). Hvis du ikke har en tysk bankkonto, så kan du abonnere via PayPal, kjøp i app via Apple eller med et (forhåndsbetalt) gavekort. En 30-dagers gratis prøveperiode er tilgjengelig.

For å se MotoGP (i Tyskland) på DAZN privat og sikkert med et VPN:

Les mer om å se på DAZN med ExpressVPN.

BT Sport

Pris: Fra 25 GBP/måned

Land: Storbritannia

BT Sport har eksklusive rettigheter til MotoGP i Storbritannia. Du trenger ikke BT-bredbånd for å strømme sport på nettet; bare velg et månedspass i stedet for å få tilgang til alt av BT Sport uten abonnement. Du kan komme i gang med BT Sport-appen eller nettspilleren i løpet 15 minutter.

Merk: Du må ha et britisk kredittkort eller debetkort for å abonnere på BT Sport. Hvis du ikke har et, kan du bruke NBC-strømming.

Se gratis høydepunkter på Channel 5

Pris: Gratis

Den britiske kringkasteren Channel 5 tilbyr gratis høydepunkter fra løpene. For å se privat og sikkert med et VPN:

Kalender for MotoGP 2022

Dato Arrangement (Vinner) Sted 4.–6. mars 2022 Grand Prix i Qatar Losail Circuit Sports Club, Qatar 18.–20. mars 2022 Grand Prix i Indonesia Mandalika International Street Circuit

Indonesia 1.–3. april 2022 Grand Prix i Argentina Termas de Río Hondo, Argentina 8.–10. april 2022 Grand Prix i Amerika Austin (TX), USA 22.–24. april 2022 Grand Prix i Portugal Algarve, Portimão, Portugal 29. april–1. mai 2022 Grand Prix i Spania Jerez, Spania 13.–15. mai 2022 Grand Prix i Frankrike Le Mans, Frankrike 27.–29. mai 2022 Grand Prix i Italia Mugello, Italia 3.–5. juni 2022 Grand Prix i Catalonia Barcelona, Catalonia 17.–19. juni 2022 Grand Prix i Tyskland Chemnitz, Tyskland 24.–26. juni 2022 TT Assen Assen, Nederland 8.–10. juli 2022 Grand Prix i Finland KymiRing, Finland 5.–7. august 2022 Storbritannias Grand Prix Silverstone, Storbritannia 19.–21. august 2022 Grand Prix i Østerrike Spielberg, Østerrike 2.–4. september 2022 Grand Prix i San Marino San Marino og Riviera Di Rimini, Italia 16.–18. september 2022 Grand Prix i Aragon Alcañiz, Aragon 23.–25. september 2022 Grand Prix i Japan Motegi, Japan 30. september–2. oktober 2022 Grand Prix i Thailand Buriram, Thailand 14.–16. oktober 2022 Australsk Grand Prix i motorsykkel Phillip Island, Australia 21.–23. oktober 2022 Malaysisk Grand Prix i motorsykkel Sepang, Malaysia 4.–6. november 2022 Grand Prix i Valencia Valencia, Spania