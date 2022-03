Najlepszy VPN dla Chorwacji

*ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Przeczytaj Warunki świadczenia usług ExpressVPN oraz Warunki świadczenia usług Twoich dostawców treści, aby uzyskać więcej informacji.

ExpressVPN zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Nie rejestrujemy Twoich połączeń i aktywności . ExpressVPN zaprojektował technologię TrustedServer specjalnie po to, by żadne dane nigdy nie zostały zapisane na dysku twardym serwera VPN.

ExpressVPN zapewnia Ci nowy adres IP, co oznacza, że inni nie mogą śledzić Cię na podstawie Twojego prawdziwego IP. ExpressVPN zamyka również Twój ruch w zaszyfrowanym tunelu , chroniąc Twoje dane przed osobami trzecimi. Możesz bezpiecznie dołączać do publicznych sieci Wi-Fi , wiedząc, że Twoje poufne informacje są bezpieczne.

